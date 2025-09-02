'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

Rob Schoofs heeft KV Mechelen verlaten voor een avontuur bij Union SG. En dus moeten ze op zoek naar een nieuwe middenvelder Achter De Kazerne. Die zou wel eens uit de Challenger Pro League kunnen komen.

Door het vertrek van Rob Schoofs van Mechelen naar Union SG, moest er bij Mechelen nog een extra middenvelder komen. Er werd onder meer gedacht aan Mats Rits en Théo Leoni, overbodig bij RSC Anderlecht.

KV Mechelen wil shoppen bij Beveren

Die tweede vertrok uiteindelijk naar Stade de Reims, de eerste zou eigenlijk te oud zijn volgens de principes van Malinwa. En dus hebben ze nu ook het geweer van schouder veranderd.

Volgens Het Nieuwsblad is het nu bij Beveren dat ze zouden gaan shoppen, want daar willen ze Mathis Servais gaan wegkapen. Dat is een 20-jarige middenvelder die al hoge ogen gooide in de Challenger Pro League.

Mathis Servais gooit hoge ogen in Challenger Pro League

Ook onder meer Standard toonde al interesse in de jonge middenvelder. Zelf houdt hij tot dusver heel graag de boot af - hij wil zich focussen op zijn resultaten bij Beveren.

"Ik zit hier op mijn plaats en wil hier resultaten behalen", vertelde de voormalige speler van Charleroi en Club Brugge eerder al. Met een goal en een assist is Servais goed aan het seizoen begonnen bij Beveren. Zijn marktwaarde ligt ondertussen al op 900.000 euro volgens Transfermarkt.