Done deal: KV Mechelen haalt winger op bij Nederlandse topclub

KV Mechelen is in gang geschoten, zoveel is duidelijk. Het heeft ondertussen al twee transfers wereldkundig gemaakt op één dag. Met Myron van Brederode halen ze een winger weg bij AZ Alkmaar. De Nederlandse jeugdinternational is een stevige versterking voor Malinwa.

Na de komst van Mathis Servais heeft KV Mechelen opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De club versterkt zich met Myron van Brederode, een 22-jarige linksbuiten die overkomt van AZ Alkmaar en ook deel uitmaakt van Jong Oranje, de Nederlandse U21. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen.

Sportief directeur Tom Caluwé is op de webstek van Malinwa opgetogen over de komst van de Nederlander: “We zijn heel blij dat we Myron definitief aan KV Mechelen kunnen binden. Eerst leek een huurtransfer de meest logische optie, maar we voelden al snel dat hij perfect past binnen onze ambities."

Welkom bij Geel-Rood, noorderbuur! 🇳🇱 pic.twitter.com/amnR6SP1BX — KV Mechelen (@kvmechelen) September 6, 2025

"Myron is een creatieve, explosieve flankspeler met veel groeipotentieel. Met dit vierjarig contract tonen we ons vertrouwen in zijn kwaliteiten én in de toekomst van onze club."

Myron Van Brederode de nieuwe aanwinst voor KV Mechelen

En ook Van Brederode zelf kijkt uit naar de nieuwe uitdaging: “Ik ben heel enthousiast om voor KV Mechelen te spelen."

"Vanaf de eerste gesprekken voelde ik het vertrouwen van de club en de ambitie in dit project. De Belgische competitie is een mooie uitdaging voor mij en ik wil hier stappen zetten in mijn ontwikkeling en samen met het team successen boeken.”