Done deal: Andi Zeqiri heeft een oplossing gevonden en verlaat Genk voor een nog deftig bedrag

Andi Zeqiri zal dit seizoen niet bij KRC Genk blijven. De spits zal naar Polen verkassen na twee jaar in België. Een deal met Widzew Lodz is zo goed als rond.

De toekomst van Andi Zeqiri begint eindelijk duidelijk vorm te krijgen. In een impasse bij KRC Genk zal de Zwitser een speler worden van Widzew Łódź, werd ons maandagavond, de laatste dag van de transfermarkt, bevestigd.

Er is een overeenkomst tussen de club en dat de doelpuntenmaker staat klaar om zijn contract definitief te ondertekenen. De speler zal Limburg verlaten voor een bedrag van ongeveer twee miljoen euro.

Goed seizoen bij Standard

De doelpuntenmaker had een succesvol seizoen bij Standard Luik tijdens het afgelopen jaar. Tijdens zijn uitleenperiode, een publiekslieveling bij de Luikse club, speelde hij in totaal 26 wedstrijden en scoorde tien doelpunten, en gaf vier beslissende passes. Zijn avontuur aan de Maas werd echter niet verlengd, aangezien de Luikse club niet kon voldoen aan de financiële eisen.

In Genk heeft hij dus slechts één volledig seizoen gespeeld. Hij kwam in september 2023 aan en speelde voor de Limburgse club tijdens het seizoen 2023-2024. Met het team uit Limburg speelde hij 39 wedstrijden en scoorde 9 keer.

Widzew Łódź, waar hij zich klaarmaakt om naartoe te gaan, staat momenteel dertiende van de 18 in de Poolse competitie. Op dit moment zijn er zeven speeldagen gespeeld in de Ekstraklasa.