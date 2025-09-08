Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

Sporting Lokeren kende een rampzalige start met 0 op 12 en een snelle bekerexit. De club hoopt nu op beterschap met de komst van spits Daishawn Redan, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd.

Sporting Lokeren moet een tandje bijsteken na de gemiste seizoensstart. De Pallieters verloren hun eerste vier wedstrijden allemaal en bleven daardoor met een 0 op 12 steken in de Challenger Pro League.

Ook in de Beker van België zit het erop voor Lokeren. Het speelde 1-1 gelijk tegen Belisia Bilzen en werd na strafschoppen uit de Croky Cup geknikkerd.

Lokeren hoopt op beterschap met versterking

Dat er nog versterking bij mag komen is duidelijk. Het bestuur en de staf hebben werk geleverd en kondigden maandag de komst van Daishawn Redan aan.

Redan is een 24-jarige spits die de overstap maakt van het Italiaanse Avellino, dat hem tot aan het einde van het seizoen uitleent. "Daishawn heeft momenteel echter nog te kampen met een fysieke achterstand, waar de staf mee aan de slag gaat", klinkt het bij de club.

De Surinamer is geen onbekende in België: afgelopen seizoen werd hij door Avellino in februari uitgeleend aan Beerschot. Hij speelde acht wedstrijden bij de Kielse Ratten waarin hij vier doelpunten maakte.