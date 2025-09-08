OFFICIEEL: Antwerp kondigt nieuwe middenvelder aan, maar het is niet diegene die iedereen verwachtte

OFFICIEEL: Antwerp kondigt nieuwe middenvelder aan, maar het is niet diegene die iedereen verwachtte
Jules Ahoka (19) is op weg naar Royal Antwerp FC. De jonge Congolese middenvelder komt over van AC Normands Sport in Kinshasa en heeft een contract voor vier seizoenen op De Bosuil ondertekend.

Ahoka viel eerder dit jaar op tijdens de Africa U20 Cup of Nations. Hij speelde er alle vier de wedstrijden voor Congo DR en verzamelde zo zijn eerste internationale ervaring op jeugdtoernooien.

Bij AC Normands Sport groeide de middenvelder uit tot een vaste waarde. Zijn combinatie van techniek en fysieke kracht maakte hem tot een bepalende pion in het elftal uit Kinshasa.

De interesse voor Ahoka was groot, maar hij koos bewust voor Antwerp. De club staat bekend om het aantrekken en ontwikkelen van jong Afrikaans talent, wat hem overtuigde om de stap naar België te zetten.

Diawara ook nog?

Met Ahoka haalt Antwerp opnieuw een veelbelovende speler binnen die perfect past in de langetermijnvisie van de club. Jong, ambitieus en klaar om zich te tonen op het Europese toneel.

Iedereen had wel de officiële aankondiging van Mahamadou Diawara verwacht, maar die laat nog wat op zich wachten. Normaal gezien zou dat ook wel in orde moeten komen.

 

