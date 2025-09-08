Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen
Terwijl de Rode Duivels uitblonken tegen Kazachstan, werden er andere kwalificatiewedstrijden voor het WK gespeeld. Hier is een kort overzicht van de resultaten.

Na een verrassende nederlaag in Slowakije tijdens hun eerste wedstrijd, werd er uitgekeken naar de reactie van Duitsland tegen Noord-Ierland. Serge Gnabry opende al vroeg de score na slechts zeven minuten.

Maar kort na het halfuur verraste Isaac Price het RheinEnergieStadion in Keulen door gelijk te maken uit een hoekschop. Met een slimme loopactie naar de tweede paal wist de voormalige speler van Standard zich volledig aan de verdediging te onttrekken voor zijn zevende doelpunt bij de nationale ploeg. Niet slecht voor een 21-jarige middenvelder.

Een doelpunt dat Duitsland lange tijd deed twijfelen. Die Mannschaft moest wachten tot het laatste halfuur om weer op voorsprong te komen. Nadiem Amiri verloste iedereen in de 69e minuut door te profiteren van een slechte uitkomst van de Ierse doelman. Florian Wirtz besliste de wedstrijd vervolgens twee minuten later met een vrije trap, eindstand 3-1.

In de andere wedstrijd van de groep beleefde Anthony Moris een frustrerende avond tegen de Slowaken. Luxemburg domineerde de wedstrijd (vier schoten op doel, een afgekeurd doelpunt) om uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd te incasseren in de 90e minuut.

Turkije wordt in eigen huis vernederd door Spanje

Minder zorgen voor Spanje. La Roja overtrof de Turkse  nationale ploeg door al na zes minuten de score te openen via Pedri. Mikel Merino zorgde daarna met twee doelpunten voor een rustige eerste helft. En dat was nog maar het begin: de Spanjaarden scoorden na de pauze drie doelpunten in negen minuten in de tweede helft om met 0-6 te winnen. Merino maakte nog een hattrick.

Nederland had het een pak moeilijker in Litouwen. Ondanks een 0-2 voorsprong na 30 minuten dankzij Memphis Depay en Quinten Timber, wist Litouwen twee doelpunten te maken in de slotfase van de eerste helft om op gelijke hoogte te komen. Het duurde tot het laatste halfuur voordat Depay de wedstrijd kon beslissen (2-3).

