Vertrekt Mika Godts? Ajax neemt duidelijk standpunt in na miljoenenbod
In België is het vandaag transferdeadline day. Terwijl de grote competities al gesloten zijn, blijven landen als Turkije nog actief. Daar komt het nieuws vandaan dat Besiktas een bod deed op Ajax-speler Mika Godts.

In de grotere competities werd de transfermarkt al gesloten, terwijl de mercato in landen als Turkije nog even openblijft. En dat is nu net waar alle geruchten vandaan komen.

Zo raakte onlangs bekend dat Besiktas zijn oog had laten vallen op Mika Godts. De flankaanvaller stond dit seizoen nog niet in de basis en lijkt minder minuten te maken.

Ajax wil Godts niet verkopen aan Besiktas

De Turken schoten al meteen in actie. VI meldt namelijk dat de club een bod indiende bij Ajax van een totaalbedrag rond de 15 miljoen euro.

Voor de club uit de Nederlandse hoofdstad was dit onbespreekbaar. Technisch directeur Alex Kroes zou Besiktas hebben laten weten dat Ajax niet zal meewerken aan een deal.

