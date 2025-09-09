DONE DEAL: Charleroi laat interessante verdediger nog vertrekken in laatste uren transfermercato

Zan Rogelj heeft Sporting Charleroi verlaten na twee jaar bij de club te hebben gespeeld. De Sloveen heeft voor een nieuw avontuur in Polen gekozen en tekende op huurbasis voor Wisla Plock.

Zan Rogelj ruilt Charleroi in voor het Poolse Wisla Plock, toch wel een van de verrassingen van het lopende seizoen in de Poolse competitie.

Het team staat momenteel bovenaan de Poolse competitie na zeven speeldagen. De troepen van Mariusz Misiura behaalden een mooie 16 op 21. En dus wilden ze zich nog gevoelig versterken, waardoor vorige week al aan Rogelj gedacht werd.

Verdediger Zan Rogelj door Charleroi uitgeleend aan Wisla Plock

De speler wordt uitgeleend aan Wisla Plock en de Polen wisten ook een aankoopoptie af te dwingen om hem mogelijk na de huurperiode definitief aan te werven.

Charleroi reageerde via de sociale media op het nieuws: "Sporting Charleroi kondigt de huur met aankoopoptie aan van zijn verdediger aan Wisla Plock. Een goed seizoen aan jou gewenste, Zan."

De speler beleefde geen al te makkelijke jaren bij Charleroi en kwam alles samen maar tot drie goals en een assist in 62 wedstrijden. Nu kan hij ervaring opdoen in Polen.