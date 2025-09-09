Italië zorgt voor thriller van formaat met negen (!) doelpunten

Italië beleeft geen gemakkelijke kwalificaties voor het WK 2026. De Squadra heeft een nauwe ontsnapping gehad in Debrecen tegen Israël.

De verplaatsing van Italië naar Israël (of eerder naar Hongarije, aangezien Israël daar zijn thuiswedstrijden speelt) was al erg belangrijk, na de nederlaag van de Squadra Azzurra in Noorwegen in het begin van de kwalificaties voor het WK 2026. De mannen van Gennaro Gattuso hebben geen ruimte meer voor fouten.

En ze hadden er bijna één gemaakt. Italië stond namelijk al in de 16e minuut achter tegen Israël door een eigen doelpunt van Locatelli. Moise Kean maakte gelijk in de 40e minuut, maar na de rust begon de gekte: Israël nam de leiding via Dor Peretz (50'), voordat de tweede van Kean zijn team terug in de wedstrijd bracht (2-2, 54').

Een gelijkspel zou Italië niet geholpen hebben, aangezien ze voor deze wedstrijd 6 punten achterliepen op Noorwegen. Doelpunten van Politano en Raspadori gaven de Squadra dus ademruimte: in de 81e minuut stond het 2-4. Maar een eigen doelpunt van Bastoni in de 87e minuut zorgde voor 3-4. Twee minuten later was het Peretz die weer gelijkmaakte, 4-4.

Einde? Nee! In de blessuretijd kon Sandro Tonali Italië een waanzinnige overwinning bezorgen (4-5, 90'+1). Drie moeizaam behaalde punten die Italië niet gerust zullen stellen en die niet echt reclame zullen maken voor Gennaro Gattuso in eigen land.

Italië staat nu dus 3 punten achter op Noorwegen en heeft zijn lot in eigen handen. Op 16 november kijken de twee landen elkaar in de ogen, in de laatste wedstrijd van deze kwalificaties, en dat belooft spannend te worden...