OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet
Foto: © photonews

Het hing in de lucht, maar werd nu ook bevestigd: Andi Zeqiri verlaat KRC Genk en vertrekt naar Polen. Het nieuws werd officieel bevestigd, helemaal aan het einde van de transferperiode.

De Zwitser heeft bij Widzew Łódź een contract getekend tot juni 2029. Na twee jaar in België sluit hij een hoofdstuk af in zijn carrière. Bij KRC Genk had hij geen toekomst meer en dus was een transfer bijna onvermijdelijk. Het was geen gemakkelijke klus, maar uiteindelijk is het hem gelukt om een uitweg te vinden.

Genk vindt een gepaste oplossing voor Zeqiri

Mindaugas Nikoličius, sportief directeur van Widzew Łódź, deelt zijn enthousiasme. "Ik wil benadrukken dat het wachten de moeite waard was. Ik ben uiterst tevreden dat onze eigenaar, de heer Robert Dobrzycki, persoonlijk heeft deelgenomen aan de laatste onderhandelingen en met eigen ogen heeft gezien hoe dit allemaal verliep. Dankzij de ondertekening van dit contract hebben we de eerste van de drie stappen voltooid en vanaf morgen gaan we over naar de volgende fase van de planning."



"De komst van een speler met zo'n klasse is een teken dat we klaar zijn en dat we het proces van de vorming van het nieuwe Widzew kunnen starten", vervolgt hij ambitieus.

Andi Zeqiri staat te popelen om aan zijn avontuur te beginnen: "Ik ben zeer dankbaar jegens de heer Robert Dobrzycki en de sportief directeur voor de omstandigheden die mijn komst naar Widzew mogelijk hebben gemaakt. Voor een speler is het belangrijk om mensen om zich heen te hebben die willen dat je deel uitmaakt van een groot project."

"Ik geloof dat Widzew een ambitieus project heeft, gedreven door gepassioneerde mensen die van de club houden. De eigenaar heeft me ook veel verteld over de doelen die we de komende jaren willen bereiken en ik zal mijn best doen om daaraan bij te dragen. Ik ben blij dat ik ervoor heb gekozen om hierheen te komen."

KRC Genk
Standard
Andi Zeqiri

