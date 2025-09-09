OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

SK Beveren heeft op deadline day een vervanger gevonden voor de vertrokken Mathis Servais. De 20-jarige middenvelder Ferre Slegers komt over van MVV Maastricht en tekende voor drie seizoenen.

SK Beveren zag deze transferperiode met Mathis Servais een belangrijke speler vertrekken. De 20-jarige middenvelder maakte indruk in de Challenger Pro League.

Zoveel zelfs dat KV Mechelen hem wegkaapte. SK Beveren moest logischerwijs de transfermarkt op, op zoek naar een vervanger voor de vertrokken middenvelder.

Die hebben ze op de laatste dag van de zomermercato ook gevonden. Maandag maakte de club de komst van Ferre Slegers officieel bekend.

Ferre Slegers keert terug naar België

Slegers is een 20-jarige Belg die overkomt van MVV Maastricht. Hij genoot bijna zijn volledige jeugdopleiding bij KRC Genk, voor hij naar STVV vertrok.

Via Sint-Truiden kwam hij dan bij de Nederlandse club terecht in 2023. Na 64 wedstrijden, 6 doelpunten en 6 assists bij MVV keert hij terug naar België. Slegers tekende voor drie seizoenen bij Beveren.