📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

Dennis Ayensa is teruggekeerd naar de training bij Standard. Dat blijkt uit foto's die gedeeld werden door zijn club op sociale media.

De Duitse aanvaller is afwezig sinds 10 augustus. Hij raakte geblesseerd aan het einde van de wedstrijd tegen KRC Genk, waarbij werd vastgesteld dat hij een blessure aan de enkel en het kuitbeen had.

De speler kon de Luikse supporters niet groeten met zijn teamgenoten. Hij had te veel pijn en een directe ingreep was noodzakelijk.

Sinds zijn blessure gaat het niet goed meer bij Standard. Drie opeenvolgende nederlagen volgden. Eerst tegen Union Saint-Gilloise (3-0), vervolgens op Sclessin (0-3) tegen Cercle Brugge en tot slot onder de nieuwe coach Vincent Euvrard tegen OH Leuven (1-0).

Hij zou na de interlandbreak zijn terugkeer bij Standard moeten maken. Het is nog niet zeker of hij zal spelen tegen KV Mechelen, maar het lijkt waarschijnlijk.

Standard zal vrijdag om 20.45 uur thuis de strijd aangaan met Mechelen. Als Dennis Ayensa niet speelt in deze wedstrijd, is de kans groot dat hij terugkeert voor de wedstrijd op zondag 21 september in Westerlo.