Amateurclub is écht niet blij dat het tegen deze JPL-club moet spelen in de Beker: "De grootst mogelijke ontgoocheling"

Voor amateurclubs is de Beker van België vaak een droomaffiche tegen een topclub. Bij KSK Heist heerst echter teleurstelling: coach Yves Van Borm noemt La Louvière de pijnlijkste loting.

De Beker van België is voor amateurclubs dé kans om een prachtige wedstrijd te spelen tegen een ploeg van het hoogste niveau. In plaats van te hopen op een haalbare kaart, willen ze vaak een mooi affiche tegen een topclub.

Terwijl er al video's op sociale media staan van amateurploegen die uit hun dak gaan na de loting, verliep het bij KSK Heist helemaal anders. Trainer Yves Van Borm kan zijn teleurstelling niet verbergen.

Geen topaffiche voor KSK Heist

"Deze loting is pijnlijk, La Louvière is de grootst mogelijke ontgoocheling die we bij de loting konden oplopen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "We hebben zes weken hard gewerkt om de 1/16 finale te halen en hoopten op een knaller. La Louvière is een afknapper, maar daar kan de tegenstander niets aan doen."

"De laatste vijf jaar heb ik drie keer tegen La Louvière gespeeld in de competitie. Nieuw is het dus niet. Ik heb de grootste mogelijke bewondering voor het parcours dat de Wolven hebben afgelegd. La Louvière, Patro Eisden en Knokke zijn samen groot geworden. De eerste twee ploegen hebben verdere stappen kunnen zetten, doordat ze hun licentie haalden. Knokke kon die laatste stap daardoor niet zetten", gaat Van Borm verder.

Hij komt wel met mooie woorden voor de tegenstander. "Het verdient respect wat La Louvière heeft verwezenlijkt. Ik ken hun trainer en voorzitter persoonlijk, het zijn zeer aimabele mensen. Waarom ik dan ontgoocheld ben? Ik had graag tegen een club uitgekomen waartegen ik nog nooit had gespeeld. Ninove lootte Anderlecht. Geweldig, ik begrijp de euforie bij die mensen."

"Het kan raar klinken, maar ik denk dat we meer kans hadden om te stunten tegen Anderlecht dan tegen La Louvière. Paars-wit zit niet meteen in een goede flow en hun spel ligt ons iets beter. Nu schat ik onze kansen op vijf procent in. Voor die vijf procent wil ik wel vol gaan", besluit de coach van Heist.

Volg KSK Heist - Sint-Truiden live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

