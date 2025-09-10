Nicky Hayen moét de komende dagen een knoop doorhakken die héél verstrekkende gevolgen heeft voor Club Brugge

Heeft Club Brugge een doelmannenprobleem? Nicky Hayen is er nog steeds rotsvast van overtuigd dat hij geen doelmannenprobleem, maar een luxeprobleem heeft. En de coach van blauw-zwart moet een knoop doorhakken die héél duidelijke gevolgen heeft.

Laat ons eerst één iets héél duidelijk stellen. Nordin Jackers bewees de voorbije seizoenen dat hij zijn plaats heeft als nummer één bij een Belgische topclub. Daar verandert het foutje van voor de interlandbreak op het veld van KAA Gent niets aan.

Enig probleem: Jackers heeft met Simon Mignolet één van de beste Belgische doelmannen aller tijden - ja, er staan er nog enkele voor hem in de rangorde - als rechtstreekse concurrent. Bovendien wil Big Si vooral zoveel mogelijk wedstrijden spelen.

Blijft Nicky Hayen vasthouden aan het rotatiesysteem?

Daarnaast is een rotatiesysteem met doelmannen voor héél véél kenners not done. De geschiedenis moet hen overigens gelijk geven. Hoeveel succesvolle voorbeelden van doelmannenrotatie zijn er de voorbije jaren gepasseerd?

Nicky Hayen heeft een belangrijke knoop door te hakken. Na de interlandbreak trekt Club Brugge naar het gloednieuwe stadion van RAAL La Louvière. De coach van blauw-zwart heeft nog even de tijd, maar moét beslissen. Wie zal er spelen?

Beslissing met héél verstrekkende gevolgen

De beslissing zal er eentje zijn met héél verstrekkende gevolgen. Het contract van Mignolet loopt op het einde van het seizoen af. Big Si gaf tussen de lijnen al meermaals aan dat hij nog geen zin heeft om aan zijn pensioen te beginnen.

Maar Mignolet verwacht wél dat hij de onbetwiste nummer één is bij Club Brugge. Keren we de rollen even om? Jackers heeft niét tot 2029 getekend om nog één of meerdere seizoenen in de schaduw van een 37-jarige doelman te staan. Alle ogen zijn op Hayen gericht…