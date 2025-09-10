SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"
Foto: © photonews
Word fan van SK Beveren! 355

Drukke dagen bij SK Beveren: na het vertrek van Servais werden Slegers en Rigo gehaald. Tegelijk komt er slecht nieuws, want De Schryver is lange tijd out.

Het is de laatste tijd druk bij SK Beveren. De club liet Mathis Servais onlangs vertrekken naar KV Mechelen en moest daardoor zelf nog in actie komen op de mercato.

Dat heeft de ploeg goed gedaan. Ferre Slegers werd eerst voorgesteld, hij kwam over van MVV Maastricht. Op woensdag maakte de club bekend dat ook Dante Rigo transfervrij werd gehaald.

Beveren moet het langere tijd zonder Guillaume De Schryver doen

Maar dit is niet enkel voor het vertrek van Servais op te vangen. Beveren deelde woensdag mee dat middenvelder Guillaume De Schryver langere tijd out zal zijn.

Hij kampt namelijk met een rugblessure en moet daarvoor onder het mes. De operatie zal donderdag plaatsvinden en nadien begint zijn revalidatie.

De Schryver speelde dit seizoen een volledige wedstrijd tegen Lierse en kon toen ook een assist afleveren. Sindsdien speelde hij, omwille van zijn kwetsuur, niet meer.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
Guillaume De Schryver

Meer nieuws

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

16:40
Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

16:30
Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

16:10
Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

16:00
OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

13:10
Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

13:10
Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

15:00
Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

14:30
Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

13:55
12
Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

13:30
9
Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

12:20
Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

12:31
25
Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

11:40
Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

12:00
12
Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

11:20
20
Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

11:00
1
Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

10:30
Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

10:00
2
Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

09:30
Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

08:40
76
Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

09:00
4
Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

08:20
Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

08:00
14
Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

07:40
28
Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

07:20
16
Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

07:00
1
Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

06:30
'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

23:40
Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

23:00
Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

22:45
9
Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

22:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

21:20
Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

22:00
9
Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

21:40
'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 5
RSCA Futures RSCA Futures 12/09 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 12/09 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 13/09 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 13/09 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 13/09 Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 13/09 SK Beveren SK Beveren
Francs Borains Francs Borains 13/09 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/09 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

pief pief over Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon) Real09 Real09 over Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren" pief pief over Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!" Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen franchi franchi over Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd franchi franchi over Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen Supremepony Supremepony over De transfer van Jan-Carlo Simic is rond: dit zijn de cijfers, inclusief wat AC Milan nog krijgt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved