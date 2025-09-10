SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

Drukke dagen bij SK Beveren: na het vertrek van Servais werden Slegers en Rigo gehaald. Tegelijk komt er slecht nieuws, want De Schryver is lange tijd out.

Het is de laatste tijd druk bij SK Beveren. De club liet Mathis Servais onlangs vertrekken naar KV Mechelen en moest daardoor zelf nog in actie komen op de mercato.

Dat heeft de ploeg goed gedaan. Ferre Slegers werd eerst voorgesteld, hij kwam over van MVV Maastricht. Op woensdag maakte de club bekend dat ook Dante Rigo transfervrij werd gehaald.

Beveren moet het langere tijd zonder Guillaume De Schryver doen

Maar dit is niet enkel voor het vertrek van Servais op te vangen. Beveren deelde woensdag mee dat middenvelder Guillaume De Schryver langere tijd out zal zijn.

Hij kampt namelijk met een rugblessure en moet daarvoor onder het mes. De operatie zal donderdag plaatsvinden en nadien begint zijn revalidatie.

De Schryver speelde dit seizoen een volledige wedstrijd tegen Lierse en kon toen ook een assist afleveren. Sindsdien speelde hij, omwille van zijn kwetsuur, niet meer.