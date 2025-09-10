Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen
Mile Svilar is bezig aan een topseizoen bij AS Roma en wordt intussen tot de beste doelmannen van de Serie A gerekend. Toch droomt de 26-jarige doelman nog steeds van een rol op het internationale toneel. En die wil hij voortaan niet meer bij Servië, maar bij België.

Volgens Gazzetta dello Sport zijn er zelfs advocaten ingeschakeld om de overstap rond te krijgen. Svilar speelde zijn volledige jeugdopleiding in België, groeide op in Wilrijk en doorliep de jeugdreeksen bij Beerschot en Anderlecht. Ondanks zijn Belgische achtergrond koos hij in 2021 voor de nationale ploeg van Servië.

Die keuze bleek achteraf ongelukkig. Svilar speelde enkel een vriendschappelijke wedstrijd tegen Qatar en verdween daarna drie jaar uit beeld. Toen hij in 2024 opnieuw werd opgeroepen, bedankte hij voor de eer. Bondscoach Dragan Stojkovic liet toen verstaan dat Svilar niet meer zou terugkeren in zijn plannen.

Opvolger Courtois?

Voor Svilar zelf was dat een kantelpunt. Hij gaf al te kennen dat hij “spijt had van zijn keuze” en dat zijn hart eigenlijk in België ligt. Met Thibaut Courtois die dit jaar 34 wordt, hoopt Svilar nu de logische opvolger te worden onder de lat bij de Rode Duivels.

De Belgische voetbalbond onderzoekt samen met zijn entourage hoe een officiële switch kan plaatsvinden. Juridisch ligt de situatie complex, omdat Svilar in principe al voor een ander land debuteerde. Toch zijn er precedenten waarbij spelers alsnog konden overstappen, zeker als het enkel om een vriendschappelijke wedstrijd ging.

Svilar zelf laat er geen twijfel meer over bestaan. Hij wil zich in de toekomst voluit voor België engageren. “Ik ben in Antwerpen geboren, ik ben hier opgegroeid. Het zou voor mij een droom zijn om het shirt van de Rode Duivels te dragen”, klinkt het overtuigd.

