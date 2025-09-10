Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

Bij KRC Genk draaide de zomermercato uit op een van de beste van de Belgische eersteklassers. Sportief verbeterde de ploeg duidelijk, en financieel werden er mooie deals afgesloten. Toch blijft het transferdossier van Hyeon-gyu Oh een pijnpunt, zo gaf CEO Luc Hooybergs aan in TVL Sportcafé.

Oh leek op weg naar VfB Stuttgart, dat liefst 28 miljoen euro bood voor de Zuid-Koreaanse aanvaller. Een absolute recorddeal voor Genk, zeker gezien Oh een jaar eerder nog voor een fractie van dat bedrag werd aangekocht. De club en speler waren dan ook enthousiast over de transfer.

De aanvaller vloog naar Duitsland voor de medische tests, die normaal een formaliteit zijn. Maar plots liep alles mis. Volgens Hooybergs speelde Stuttgart een dubieuze rol: ze haalden een oud medisch dossier van Oh boven, terwijl de speler al jaren nauwelijks blessures had. “Het voelde aan als een manier om de prijs te drukken", zei de CEO.

Juridische stappen?

Hooybergs legt uit hoe de transfer verliep: “Net voor de match tegen Zulte Waregem leek alles rond. Oh stapte na die wedstrijd op het vliegtuig voor de medische testen. Toen kwamen er signalen dat er intern bij Stuttgart problemen waren over het bedrag dat ze boden.”

De situatie escaleerde volgens de CEO onnodig. “Er werd een medisch dossier van zeven of acht jaar geleden boven gehaald, puur om de deal opnieuw te onderhandelen. Voor ons was dat absoluut niet aan de orde. Ik vind het onfatsoenlijk hoe dit is aangepakt.”

Bij Genk is de frustratie groot. Oh krijgt nu een stempel mee van medische problemen die totaal niet klopt. Hooybergs sluit niet uit dat de club nog actie onderneemt: “Of we hiermee verder gaan? Daar gaan we ons de komende dagen over beraden.”