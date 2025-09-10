Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

KVC Westerlo neemt afscheid van doelman Sinan Bolat. De 35-jarige Turk trekt naar Iğdır FK en tekende daar voor één seizoen, na drie jaar en 78 wedstrijden bij de Kemphanen.

KVC Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken. De doelman is een nieuwe speler van Iğdır F.K. Dat schrijft transferexpert Sacha Tavolieri op zijn X-account.

Maandag raakte het nieuws bekend dat hij zijn medische tests er zou afleggen. Hij is geslaagd voor die tests, want de deal is rond. De keeper tekende een contract voor één seizoen.

Westerlo vindt een oplossing voor Bolat

Bolat verlaat Westerlo na drie jaar. De Turkse doelman kwam in 2022 aan bij de Kemphanen, die hem toen overnamen van KAA Gent.

In totaal kwam hij 78 keer in actie voor Westerlo. Hij kon er 16 keer zijn doel schoonhouden maar slikte wel 138 doelpunten. Bolat verdween in oktober uit de selectie na een blessure.

De Kemphanen besloten dan maar om hem uit te lenen. Zo kwam hij bij Kasimpasa terecht, waar hij uiteindelijk slechts twee keer in actie kwam.