Zes van de zeven volgende thuismatchen van Standard op vrijdagavond, fans niet gelukkig: hier is waarom

Standard zal de komende weken de meeste van zijn wedstrijden op vrijdag in Sclessin spelen. Zes van de zeven komende wedstrijden aan de oevers van de Maas zullen op deze dag van de week plaatsvinden. Maar waarom dan?

Het begint deze vrijdag. Standard ontvangt KV Mechelen thuis. Deze bijzondere programmering volgt op een verzoek van de stad Luik.

Burgemeester Willy Demeyer benadrukt twee redenen in een interview met La DH Les Sports +. De eerste reden is: "De eerste reden is financieel. De inzet van ordediensten is duurder op zaterdag, en nog duurder op zondag, dan op een vrijdag. Zoals u weet, worden de gemeentefinanciën in de gaten gehouden door het Waals Gewest."

Fans niet gelukkig

Wat betreft de tweede reden: "De tweede reden is de prioriteit die de stad wil geven aan de strijd tegen drugsverslaving en slecht gedrag in de hypercentra. En de politie heeft middelen nodig om dit aspect aan te pakken."

Hij benadrukt echter dat het door hem ingediende verzoek niet bedoeld was om alle wedstrijden op vrijdag te spelen. De Pro League lijkt het in ieder geval zo begrepen te hebben. Zes van de zeven komende thuiswedstrijden zullen op vrijdag plaatsvinden.

De club is op de hoogte gesteld van de wens van de stad: toch had het niet verwacht dat er zoveel wedstrijden op die dag gepland zouden worden. De fans zijn er alvast niet al te gelukkig mee.