Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

Als speler was Julien Gorius onder meer actief bij OH Leuven, KRC Genk en KV Mechelen, maar ondertussen is hij technisch directeur bij Dender. In die hoedanigheid haalde hij deze week een nieuwe coach op bij Club Brugge.

Julien Gorius heeft op de webstek van Dender teruggeblikt op de transfermercato: "Het was een hectische periode op het einde van de zomermercato. We kwamen tot een akkoord voor het vertrek van Pupe en Scheidler. Bovendien dienden we ook onverwacht op zoek te gaan naar een nieuwe T1. De spelers die de club hebben verlaten, deden dit enkel omdat alle betrokken partijen hier baat bij hadden."

Julien Gorius blikt terug op transfermercato

"Op een spits na is alles in orde gekomen, maar er liggen nog kansen. Er lopen nog heel wat talentvolle vrije spelers rond. Er liepen verschillende gesprekken. Alles leek in orde, maar als die belangrijke dossiers dan net op het einde afspringen, sta je machteloos."

"Momenteel beschikken we over drie aanvallers waarin ik volop geloof. Berte is op de goede weg en traint al opnieuw mee met de groep. Ook Nsimba groeit stilaan terug naar zijn beste niveau. Ik geloof ook enorm in Kadiri. Hij toont een topattitude en bewees zijn kunnen tijdens onze laatste twee wedstrijden. Hij scoorde op Charleroi een mooi spitsendoelpunt."

Bouwen aan een stabiele club

"Tijdens onze oefenwedstrijd tegen Jong Gent, wist hij opnieuw tweemaal te netten. Ik heb het volste vertrouwen in onze kern. Iedereen zit hier op z'n plaats en niemand staat boven de club." 

"Het vertrek van Vincent Euvrard kwam totaal onverwacht. We realiseerden hier tezamen al heel veel en Vincent kreeg het volste vertrouwen, maar zo zit profvoetbal nu eenmaal in mekaar. Logischerwijs boden er zich onmiddellijk enkele kandidaten aan. De uiteindelijke keuze viel op Hayk Milkon over wie we veel positiefs hoorden en zelf contacteerden. Het is een moderne coach die veel vertrouwen geeft aan zijn spelers, voor mij de ideale T1 voor onze club. We willen samen met hem een stabiele club bouwen."

