Hayk Milkon heeft bij aanstelling bij Dender nog dit te zeggen over Club Brugge
FCV Dender heeft zijn nieuwe trainer beet, en die zijn ze gaan wegkapen bij Club Brugge. Vanaf nu staat Hayk Milkon aan het roer bij de club. Die had nog wel wat te zeggen over zijn ex-club bij zijn aanstelling voor zijn nieuwe team.

Hayk Milkon, een Belgische coach met Armeense afkomst, is vanaf nu de hoofdcoach van Dender. Hij zat tot voor kort nog in de staff van Nicky Hayen bij Club Brugge, maar is de opvolger van Vincent Euvrard die naar Standard trok.

Mooie woorden voor Club Brugge van ex-stafflid Hayk Milkon

Milkon moet Dender opnieuw naar boven loodsen in het klassement, al beseft hij dat er met Union SG en KAA Gent meteen twee stevige tegenstanders voor hem komen. Hij rekent daarbij ook op de steun van de supporters.

Zijn eerste indrukken waren alvast positief en ook over zijn ex-club Club Brugge had hij nog wat te zeggen: "Het bevalt mij hier opperbest. Ik kom van bij Club Brugge en vergelijken heeft geen zin. Er zijn in België maar weinig tot geen clubs die momenteel het niveau van Club halen, maar mijn eerste indrukken zijn hier heel positief. Alles is aanwezig om een mooi vervolg aan dit verhaal de breien."

Hayk Milkon blij met overstap naar Dender

"Mijn verhuis naar FC Dender is heel snel verlopen. Ik werd gecontacteerd en wou sowieso ooit hoofdcoach JPL worden. Ik heb een goed gesprek gehad met het bestuur en zag dat hier alles voorhanden was om de doelstellingen te kunnen bereiken. Dit leek mij een unieke kans. Ik begin hier met volste overtuiging. Ik startte bij Club met de U18 en merkte daar dat de jonge spelers er zich naar een hoger niveau kunnen knokken, nu zelfs de CL spelen."
 
"De technische staf en Julien informeerden mij voldoende, maar uiteraard maakte ik ook zelf een analyse en ben heel tevreden met wat ik ter beschikking krijg. Ik ben heel enthousiast, een gegeven dat we nu ook bij technische staf en spelersgroep opmerken. De spelers willen zich bewijzen en vechten voor hun plaats", klinkt het op de webstek van Dender.

Club Brugge
FCV Dender EH

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

