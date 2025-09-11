Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode

Loïs Openda verruilde RB Leipzig voor Juventus en werd officieel voorgesteld. De Belgische spits wil zich bewijzen als nummer 9 in de Serie A, ondanks de moeilijke interlandperiode die hij achter de rug heeft.

Loïs Openda maakte deze zomer een opvallende transfer. Hij ruilde RB Leipzig in voor een avontuur bij Juventus. De Belgische spits werd er op donderdag officieel voorgesteld.

"Ik ben blij dat ik mijn debuut in het Allianz Stadium mag maken in een spannende wedstrijd tegen Inter. We zijn er klaar voor. Mijn beste positie op het veld is die van nummer 9, waarbij ik de hele aanval kan bestrijken. Dat zijn mijn belangrijkste kenmerken", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Hij motiveert ook zijn beslissing om voor de Oude Dame te kiezen. "De keuze voor Juventus was gemakkelijk. Ik weet dat de Italiaanse competitie niet gemakkelijk is en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen. Ik ben flexibel en sta volledig ter beschikking van de coach en het team. Ik besef dat het moeilijk zal worden om de Italiaanse verdedigingen te verslaan, maar ben klaar om te laten zien dat ik ook in deze competitie kan presteren."

Na moeilijke interlandperiode moet Openda meteen aan de slag

Openda komt nu wel uit een moeilijke interlandperiode. De spits, die voordien al veel moeilijkheden kende bij de nationale ploeg, stelde opnieuw teleur. Hij mocht starten tegen Liechtenstein, maar was onzichtbaar tot hij werd gewisseld. Tegen Kazachstan verscheen hij niet meer in de basis.

"Ik kan rekenen op de steun van mijn familie en ben blij omdat ik zowel fysiek als mentaal in uitstekende vorm verkeer, waardoor ik me niet laat beïnvloeden door het al dan niet scoren van een doelpunt. We zullen allemaal samenwerken om het hoogste voor Juventus te bereiken", vertelde hij daarover.