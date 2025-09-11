Simic heeft de mercato van Anderlecht deels gered: Saudi's kwamen met een geschenk uit de hemel

Jan-Carlo Simic werd uitgeleend met een verplichte aankoopoptie (wat neerkomt op verkocht worden) aan Al-Ittihad. Anderlecht pakt de jackpot, een klein wonder.

Deze zomer had Olivier Renard zijn handen vol. Een moeilijke situatie als gevolg van jaren van slecht beheer: het was niet de schuld van de sportief directeur van RSC Anderlecht dat bij zijn aankomst jongens als Théo Leoni, Yari Verschaeren en Mario Stroeykens aan het einde van hun contract kwamen te zitten of dat spelers als Mats Rits en Thomas Foket overbodig zijn en zeer goed betaald worden.

Het was ook niet Renard die een ontoereikende Luis Vazquez haalde om Kasper Dolberg te vervangen, en het vertrek van de Deen was helaas onvermijdelijk zodra hij echt bij Ajax wilde gaan spelen. De keuzes van Besnik Hasi om Cvetkovic en Hatenboer naar het B-team te sturen terwijl Renard echt in hen gelooft, waren ook onafhankelijk van de wil van de sportief directeur.

Zou Jan-Carlo Simic ooit zoveel hebben opgeleverd?

Toch is de zomertransferperiode van Olivier Renard over het algemeen mislukt, althans wat betreft vertrekken. De enige opvallende verkoop (die van Leoni was voorzien en minder belangrijk) was die van Dolberg, die niemand wilde zien vertrekken. Dat terwijl andere dossiers onveranderd bleven.

In deze context is het last-minute bod uit Saoedi-Arabië voor Jan-Carlo Simic een geschenk uit de hemel. Een godsgeschenk dat Anderlecht 20 miljoen euro zal opleveren. De Brusselaars hebben natuurlijk niet geaarzeld, want Simic stond zelfs niet meer in de basis onder Hasi. Zijn vervanger, Ilic, met een vergelijkbaar profiel (zelfs zijn nationaliteit), staat al klaar.

20 miljoen is een bedrag waar Anderlecht al blij mee zou zijn geweest na drie seizoenen op hoog niveau van Jan-Carlo Simic. Ja, Club Brugge kan 30 miljoen vragen voor een centrale verdediger als Joel Ordoñez, maar blauw-zwart speelt in de Champions League.

Jan-Carlo Simic heeft geen echte vooruitgang geboekt sinds zijn aankomst in Brussel. Dit is deels de schuld van Besnik Hasi, die zijn spelers weinig heeft laten groeien, maar het feit is dat de flitsende start van de "krijger" uit Milaan, met duidelijke technische beperkingen, al snel afzwakte. Een speler van zijn kaliber had misschien nooit 20 miljoen euro opgebracht.

Het enige probleem voor Renard is dat als deze verkoop zijn uitgaande transferperiode "redt", het toch nog te laat komt om het vertrek van Dolberg te compenseren en een aanvaller te halen (tenzij ze een buitensporig salaris bieden aan een vrije spits). Dat zal voor januari zijn. Hasi moet hopen dat Anderlecht in de tussentijd kan scoren.