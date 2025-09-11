Vanderbiest heeft besloten: dit is de nieuwe aanvoerder van KV Mechelen

KV Mechelen nam afscheid van enkele sterkhouders én kapitein Rob Schoofs. Trainer Fred Vanderbiest duidt nu de 24-jarige Zweed Kerim Mrabti Hammar aan als nieuwe aanvoerder.

KV Mechelen zag deze zomer heel wat belangrijke spelers vertrekken. Denk maar aan Rafik Belghali, Daam Foulon, Geoffry Hairemans en Rob Schoofs.

Op sportief vlak en in de kleedkamer zal het moeilijk zijn om hun vertrekken op te vangen. Nu blijft het dus afwachten om te zien welke spelers zich als leiders opwerpen.

Want door afscheid te nemen van Schoofs, was KVM ook zijn kapitein kwijt. De middenvelder trok naar Union SG om Charleroi Vanhoutte te vervangen.

Dus heeft trainer Fred Vanderbiest een nieuwe aanvoerder moeten aanduiden. Hammar zal de kapiteinsband overnemen van Schoofs, laat de club weten via zijn sociale media.

Hammar speelt nog maar sinds januari bij de club, maar de 24-jarige Zweed zal dus over voldoende kwaliteiten beschikken om de ploeg te leiden. Vrijdag neemt Malinwa het op tegen Standard, met Hammar dus als kapitein.