"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club
Foto: © photonews

Felice Mazzu zit zonder club sinds hij bij Sint-Truiden werd ontslagen. Maar de drang om opnieuw aan de slag te gaan is nog steeds aanwezig bij de voormalige trainer van onder meer Charleroi en Union.

Het afgelopen seizoen op Stayen is zwaar geweest voor Felice Mazzu en de coach uit Charleroi heeft tijd nodig gehad om hiervan te herstellen: "Ik heb een zeer rustige zomer gehad. Het zorgde ervoor dat ik eindelijk wat rust kon vinden", legt hij uit aan de RTBF.

Mazzu heeft in het verleden soms twijfel laten bestaan over zijn toekomst in het professionele voetbal, maar legt deze keer uit dat hij weer aan de slag wil: "Op korte of middellange termijn is het doel om opnieuw een club te vinden."

Toch neemt Mazzu zijn tijd en zal hij niet meteen op het eerste voorstel ingaan: "Ik zou graag een project vinden met mensen die me echt vertrouwen en geen (tweede) keuze uit noodzaak zijn. Een goed project is de basis.

Mazzu mist het veld

Want de adrenaline van het trainer zijn heeft een groot deel van zijn leven bepaald: "Het veld, het coachen, dat mis ik. Die energie die we moeten overbrengen, die momenten van voldoening of teleurstelling, dat wil ik terug voelen".

Het vuur brandt dus nog altijd bij Mazzu. De vraag is nu of hij binnenkort kan instappen bij een club. Dan zal hij wel moeten hopen op een ontslag van een collega. De één zijn dood is de ander zijn brood...

Felice Mazzu

