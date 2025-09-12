Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond al twee duels op het programma. En daarin kregen we al meteen een aantal interessante wedstrijden voor de kiezen. Bij Lokeren is de nul weg, bij Beerschot werden opnieuw drie punten bijgeschreven.

Lokeren - Lierse 2-0

Voor Lokeren was het stilaan vijf voor twaalf. Na een 0 op 12 in de competitie én een uitschakeling in de Beker van België was het in eigen huis tegen Lierse alle hens aan dek.

Tegen Lierse was het van moeten en dus wilden ze er meteen vol voor gaan. Na een kwartier kwamen ze via een strafschop van Nainggolan wel snel op voorsprong, waardoor ze op rozen zaten.

FT | De Ninja doet er nog een assist bovenop! 🥷💫 #LOKLIE pic.twitter.com/fg96Wyp9Dp — DAZN België (@DAZN_BENL) September 12, 2025

Masaki werd kort na de rust uitgesloten met een tweede gele kaart bij de bezoekers, Wasiu kon in het slot voor Lokeren zelf nog 2-0 maken als invaller. Een knappe overwinning en zo ook de eerste drie punten voor Lokeren.

RSCA Futures - Beerschot 0-2

Ook Beerschot heeft er opnieuw drie punten bij. De Mannekes verloren dit seizoen nog niet, ook al is het spel niet altijd met even flitsend voetbal. Tegen de RSCA Futures werd opnieuw gewonnen.

Guendouz en Van La Parra wisten in de laatste twintig minuten voor de doelpunten te zorgen voor Beerschot. Met 11 op 15 zet Beerschot ook meteen de nodige druk op leiders Kortrijk en Beveren.