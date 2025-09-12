Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren
Foto: © photonews

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond al twee duels op het programma. En daarin kregen we al meteen een aantal interessante wedstrijden voor de kiezen. Bij Lokeren is de nul weg, bij Beerschot werden opnieuw drie punten bijgeschreven.

Lokeren - Lierse 2-0

Voor Lokeren was het stilaan vijf voor twaalf. Na een 0 op 12 in de competitie én een uitschakeling in de Beker van België was het in eigen huis tegen Lierse alle hens aan dek.

Tegen Lierse was het van moeten en dus wilden ze er meteen vol voor gaan. Na een kwartier kwamen ze via een strafschop van Nainggolan wel snel op voorsprong, waardoor ze op rozen zaten.

Masaki werd kort na de rust uitgesloten met een tweede gele kaart bij de bezoekers, Wasiu kon in het slot voor Lokeren zelf nog 2-0 maken als invaller. Een knappe overwinning en zo ook de eerste drie punten voor Lokeren.

RSCA Futures - Beerschot 0-2

Ook Beerschot heeft er opnieuw drie punten bij. De Mannekes verloren dit seizoen nog niet, ook al is het spel niet altijd met even flitsend voetbal. Tegen de RSCA Futures werd opnieuw gewonnen.

Guendouz en Van La Parra wisten in de laatste twintig minuten voor de doelpunten te zorgen voor Beerschot. Met 11 op 15 zet Beerschot ook meteen de nodige druk op leiders Kortrijk en Beveren.

K Beerschot VA
KSC Lokeren

Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

22:53
'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

22:30
Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

22:00
Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

21:30
Olivier Renard moet het uitleggen: sportief directeur Anderlecht gaat weldra Fan Council te woord staan

21:00
Geen Nilson Angulo tegen Racing Genk, maar ook tweemaal positief nieuws "Zij staan dicht bij een terugkeer"

20:30
OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea

20:00
Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

19:30
1
Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

19:00
Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

18:20
"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

18:00
Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

17:40
Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

17:10
3
Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

17:00
Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

16:30
3
Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

14:20
Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

07:00
Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

16:00
1
Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

15:30
8
CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

14:50
Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

15:00
36
CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

13:50
RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

13:40
Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

14:00
Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

13:44
2
Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

13:30
1
Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

13:10
Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

13:00
1
Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

12:40
Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

12:20
1
Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

12:00
4
Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

10:50
4
Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

11:40
De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

11:21
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

10:45
BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

11:00
4

2e klasse

 Speeldag 5
RSCA Futures RSCA Futures 0-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-0 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 16:00 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20:00 Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 SK Beveren SK Beveren
Francs Borains Francs Borains 20:00 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/09 Seraing Seraing

