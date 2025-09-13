🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

Arsenal won zaterdagmiddag zuinig van Nottingham Forest met 3-0. Martin Zubimendi zorgde voor extase met een geweldige volley.

Arsenal heeft zijn seizoenstart niet gemist. De club van Rode Duivel Leandro Trossard won drie van de eerste vier wedstrijden in de Premier League. Enkel tegen kampioen Liverpool gingen de Gunners de boot in met 1-0.

Assist van Trossard

Zaterdagmiddag won Arsenal overtuigend met 3-0 van Nottingham Forest. Trossard viel tien minuten voor het einde in en zorgde meteen voor een assist. De 30-jarige Belg had slechts twee balcontacten nodig om zijn stempel te drukken.

Geniale volley

Het doelpunt kwam op naam van Martin Zubimendi. De Spaanse middenvelder zorgde na 32 minuten al voor de eerste keer voor een aardschok in Londen met een geweldige volley!

Wat een manier om je allereerste te maken in de Premier League! 😲💣 pic.twitter.com/V75IQC9VBE — Play Sports (@playsports) September 13, 2025

Man van 70 miljoen

Zubimendi kwam afgelopen zomer over van Real Sociedad. Met de transfer was een bedrag van zo’n 70 miljoen euro gemoeid. De middenvelder speelde al elke wedstrijd dit seizoen en geniet duidelijk van het vertrouwen van coach Mikel Arteta.

Leermeester Xabi Alonso

Onder de vleugels van Xabi Alonso ontpopte Zubimendi zich tot een veelzijdige middenvelder. De Spaanse legende was zijn coach bij Real Sociedad B voordat hij doorschoof naar de A-kern.