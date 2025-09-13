Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

Een nieuwe nederlaag voor Lierse op vrijdagavond. Het verloor met 2-0 op het veld van Lokeren en blijft achter met een schamele drie op vijftien. Als Club NXT zaterdag wint, staat Lierse zelfs op een degradatieplaats.

Het was een duel waar veel druk op stond. Lokeren had nog geen enkel punt gepakt in de Challenger Pro League terwijl ook Lierse nog maar één keer kon winnen. Het waren de Oost-Vlamingen die uiteindelijk met 2-0 wonnen.

De goals kwamen via Nainggolan (strafschop) en Wasiu. Achteraf was er uiteraard grote vreugde bij Lokeren, terwijl de spelers van Lierse hun wonden likten na weer een jammerlijke nederlaag.

Middenvelder Bo De Kerf was zwaar ontgoocheld. "We roepen dit zelf over ons af en werken dit zelf in de hand. We hadden relatieve controle, maar een domme strafschopfout zet ons op achterstand. Het is zo frustrerend. En in de andere grote rechthoek slagen we er niet in om te scoren. Zo kan je geen wedstrijden winnen”, vertelde hij achteraf bij Gazet van Antwerpen.

Door de nederlaag kan Lierse aan het eind van deze speeldag zelfs op een degradatieplaats staan. Daarvoor is het afhankelijk van Club NXT, dat zaterdag nog speelt: "We wisten dat we deze wedstrijd absoluut moesten winnen. Dat het niet gebeurt, moet ons wakker schudden. We hebben dringend punten nodig. Die hadden er vandaag al moeten komen, maar tegen RWDM verliezen is uit den boze.”

Slechtste competitiestart in jaren

Met drie op vijftien is het zowaar de slechtste start van Lierse sinds het zijn terugkeer mocht vieren in ons profvoetbal. Daarbovenop komt het feit dat de Pallieters in vier van hun vijf competitiewedstrijden niet konden scoren. De donderwolken beginnen zich stilaan te verzamelen op het Lisp.