De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

Op de laatste dag van de zomermercato heeft KRC Genk afscheid genomen van Andi Zeqiri. Head of Football Dimitri De Condé licht het vertrek toe en benadrukt dat de beslissing niet alleen sportief, maar ook emotioneel gedragen werd.

Andi Zeqiri verlaat KRC Genk na een periode waarin hij sportief niet volledig kon overtuigen. Volgens Dimitri De Condé werd bij zijn transfer naar Widzew Lodz nagenoeg het volledige bedrag gerecupereerd dat Genk in 2023 voor hem betaalde.

Financieel

“We hebben de transfersom die we destijds voor hem betaalden bijna terugverdiend,” vertelt De Condé in Het Belang van Limburg. Daarmee werd een financieel correcte oplossing gevonden voor een speler die niet langer in de plannen paste.

Zeqiri speelde 39 wedstrijden voor Genk en scoorde negen keer. Tijdens zijn uitleenbeurt aan Standard Luik kende hij een productief seizoen, maar een definitieve terugkeer naar Genk was uitgesloten. De club koos voor een andere invulling van de spitspositie, waarbij Hyeon-gyu Oh de voorkeur kreeg van trainer Thorsten Fink.

Supporters

Het vertrek van Zeqiri werd mede ingegeven door een incident dat de relatie met de Genkse achterban verstoorde. Tijdens zijn uitleenperiode bij Standard kuste hij het clublogo. “Dat is niet in goede aarde gevallen bij onze achterban,” aldus De Condé. Hij erkent dat emoties een rol spelen in het voetbal en dat zulke symbolische handelingen niet zonder gevolgen blijven.

De Condé ging zelfs een stap verder door een expliciete belofte te doen. “Naar de meest fanatieke supporters toe heb ik de belofte gemaakt dat hij nooit nog in een shirt van Genk zal spelen. Dat dat ver gaat? Klopt, maar ik snap de trots van de supporters”, besluit De Condé.