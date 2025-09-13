Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

De wedstrijd tussen FCV Dender en Union SG vormt het debuutmoment voor coach Hayk Milkon en een potentiële doorbraak voor spits Jordan Kadiri. Na het vertrek van Aurélien Scheidler is de vraag wie de doelpuntenproductie zal overnemen. Kadiri toont zich gemotiveerd en hoopvol.

FCV Dender speelt dit weekend voor het eerst onder zijn nieuwe coach. Hayk Milkon, voormalig assistent van Nicky Hayen, neemt het roer over van Vincent Euvrard. Die leidde de club vorig seizoen naar een historische tiende plaats, maar koos na de start van dit seizoen voor een nieuwe uitdaging bij Standard.

Milkon erfde echter een ploeg met offensieve kopzorgen. Moïse Dion Saha is geblesseerd, Mo Berte is nog niet wedstrijdfit en Bruny Nsimba kon zich nog niet profileren als diepe spits. De vraag wie de rol van Scheidler kan overnemen blijft open. Jordan Kadiri lijkt qua profiel het dichtst in de buurt te komen.

Boniface

Jordan Kadiri kijkt met vertrouwen uit naar het duel tegen Union SG. Hij kent de tegenstander goed, mede dankzij zijn persoonlijke band met Victor Boniface. “Mijn boezemvriend speelde bij Union en ik zag daardoor vele keren zijn team spelen,” verklaart Kadiri in Het Nieuwsblad. Hij bezocht meermaals het Dudenpark en bleef de Brusselse club volgen, ook na Boniface’ vertrek.

Union SG is regerend landskampioen, maar Kadiri gelooft in de kansen van zijn ploeg. Zijn recente treffer gaf hem het nodige zelfvertrouwen. “Mijn goal in Charleroi schonk me vertrouwen,” aldus de spits.

Begrip

Hij erkent dat hij vorig seizoen weinig speelminuten kreeg, maar toont begrip voor de keuzes van toenmalig coach Euvrard. “Hij vertelde me eerlijk dat ik de back-up was van Scheidler.” Kadiri benadrukt dat hij veel heeft opgestoken van Scheidler, vooral op het vlak van balvastheid.