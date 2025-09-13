Ligt dit scenario op tafel voor Thoelen? "Fantastisch verhaal, stiekem droomde ik ervan"

Ligt dit scenario op tafel voor Thoelen? "Fantastisch verhaal, stiekem droomde ik ervan"
Foto: © photonews

Yannick Thoelen, ervaren doelman met een verleden bij onder meer AA Gent en KV Mechelen, koestert stille hoop op een scenario dat doet denken aan de opmerkelijke comeback van Colin Coosemans bij Anderlecht.

Yannick Thoelen verwijst expliciet naar Colin Coosemans als voorbeeld van wat mogelijk is met volharding en geloof in eigen kunnen. “Ik ken Colin goed,” stelt hij in Het Nieuwsblad. De twee deelden een seizoen lang de kleedkamer bij KAA Gent, waar Thoelen zijn collega leerde kennen als een intelligente en technisch onderlegde keeper.

Hij noemt het fantastisch dat Coosemans zich bij Anderlecht opnieuw in de kijker heeft gespeeld, ondanks de aanwezigheid van jongere concurrenten en de verleiding om voor een eenvoudigere uitweg te kiezen.

Niet cadeau gekregen

Volgens Thoelen is het bewonderenswaardig dat Coosemans zijn kans niet cadeau kreeg, maar zelf afdwong. “Hij bleef altijd in zichzelf geloven,” klinkt het. Die houding spreekt Thoelen aan, en hij geeft toe dat hij zelf ook droomt van een gelijkaardig traject. “Stiekem droomde ik van zo’n Coosemans-scenario,” zegt hij.

Met zijn 35 jaar behoort Thoelen tot de oudere generatie doelmannen in het Belgische profvoetbal. Toch ziet hij zijn leeftijd niet als een beperking, maar als een meerwaarde. Hij beschikt over jarenlange ervaring in de Jupiler Pro League en heeft zich steeds professioneel opgesteld.

Juiste moment

De vergelijking met Coosemans toont dat Thoelen gelooft in een rol die verder gaat dan louter sportieve prestaties. Hij ziet het als een combinatie van karakter, inzicht en timing. “Hij kon ook voor de veel gemakkelijkere oplossing kiezen, maar dat deed hij niet,” merkt hij op over Coosemans. Die keuze inspireert hem om zelf alert te blijven voor opportuniteiten.

