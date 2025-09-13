Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever
Foto: © photonews
Word fan van België! 2605

Yanncik Carrasco heeft zich andermaal van goudwaarde getoond voor zijn team Al-Shabab. Hij scoorde het enige doelpunt van de partij in de overwinning van zijn team tegen Al-Hazm.

Vorige week is de Saudi Pro League van start gegaan. Naast enkele (voormalige) wereldsterren zoals Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, kijken we ook naar enkele landgenoten zoals Koen Casteels en Yannick Carrasco.

Carrasco zorgt voor zege

Die laatste opende op vrijdagavond de tweede speeldag met zijn team Al-Shabab. De thuiswedstrijd tegen Al-Hazm werd winnend afgesloten. Het was onze landgenoot die net voorbij het uur voor het enige doelpunt van de partij zorgde.

Het was meteen ook de eerste zege van het seizoen voor het team van Carrasco. Vorige week slikte Al-Shabab nog een pijnlijke nederlaag tegen Al-Khaleej, het werd toen 1-4. Ook toen stond Carrasco aan het kanon, al was het maar een eerredder.

Geen terugkeer naar Europa

Er waren geruchten dat Carrasco kon terugkeren richting de Europese velden. Maar uiteindelijk is die terugkeer er (voorlopig) niet gekomen. De ondertussen 32-jarige Belg blijft nog minstens een half jaar in Saudi-Arabië voetballen.

Koen Casteels komt op zaterdag nog in actie met Al-Qadsiah. Na een zege op de openingsspeeldag trekken zij naar Al-Hilal, het sterrenelftal dat sinds de zomer onder leiding staat van voormalig Inter-coach Simone Inzaghi.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Yannick Carrasco
Koen Casteels

Meer nieuws

Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

12:00
Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

11:20
Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

10:30
5
🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf Reactie

🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf

09:45
5
Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

10:00
Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

09:30
LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

08:45
Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

09:00
Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

08:40
Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

08:20
Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

08:00
2
Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

07:40
Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

07:20
1
Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

07:00
'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

06:30
2
Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière" Reactie

Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière"

23:56
Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

23:00
4
Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

22:53
'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

22:30
Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

22:00
7
Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

21:30
Olivier Renard moet het uitleggen: sportief directeur Anderlecht gaat weldra Fan Council te woord staan

Olivier Renard moet het uitleggen: sportief directeur Anderlecht gaat weldra Fan Council te woord staan

21:00
Geen Nilson Angulo tegen Racing Genk, maar ook tweemaal positief nieuws "Zij staan dicht bij een terugkeer"

Geen Nilson Angulo tegen Racing Genk, maar ook tweemaal positief nieuws "Zij staan dicht bij een terugkeer"

20:30
OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea

OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea

20:00
2
Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

19:30
2
Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

19:00
Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

18:20
Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

16:00
1
"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

18:00
Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

17:40
Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

17:10
3
Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

17:00
Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

16:30
3
Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

15:30
9
Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

15:00
37
CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

14:50

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 6-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-1 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-6 Spanje Spanje
Polen Polen 3-1 Finland Finland
Duitsland Duitsland 3-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 4-5 Italië Italië
Kroatië Kroatië 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 3-0 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 0-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-2 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 0-3 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 2-1 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-1 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 11-1 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 2-1 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1-2 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 2-2 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 2-3 Portugal Portugal
Servië Servië 0-5 Engeland Engeland
Albanië Albanië 1-0 Letland Letland

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op... YoniVL YoniVL over Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren" Thomasrafc1968 Thomasrafc1968 over OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea Vital Verheyen Vital Verheyen over Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park? Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf Arthur Shelby Arthur Shelby over Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen" mantoch mantoch over Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures tisookeenmening tisookeenmening over Club Brugge-fans verrassen met plotse beslissing rond boycot tisookeenmening tisookeenmening over Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn" GertjeFCB GertjeFCB over '20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved