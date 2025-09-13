Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

Yanncik Carrasco heeft zich andermaal van goudwaarde getoond voor zijn team Al-Shabab. Hij scoorde het enige doelpunt van de partij in de overwinning van zijn team tegen Al-Hazm.

Vorige week is de Saudi Pro League van start gegaan. Naast enkele (voormalige) wereldsterren zoals Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, kijken we ook naar enkele landgenoten zoals Koen Casteels en Yannick Carrasco.

Carrasco zorgt voor zege

Die laatste opende op vrijdagavond de tweede speeldag met zijn team Al-Shabab. De thuiswedstrijd tegen Al-Hazm werd winnend afgesloten. Het was onze landgenoot die net voorbij het uur voor het enige doelpunt van de partij zorgde.

Het was meteen ook de eerste zege van het seizoen voor het team van Carrasco. Vorige week slikte Al-Shabab nog een pijnlijke nederlaag tegen Al-Khaleej, het werd toen 1-4. Ook toen stond Carrasco aan het kanon, al was het maar een eerredder.

Geen terugkeer naar Europa

Er waren geruchten dat Carrasco kon terugkeren richting de Europese velden. Maar uiteindelijk is die terugkeer er (voorlopig) niet gekomen. De ondertussen 32-jarige Belg blijft nog minstens een half jaar in Saudi-Arabië voetballen.

Koen Casteels komt op zaterdag nog in actie met Al-Qadsiah. Na een zege op de openingsspeeldag trekken zij naar Al-Hilal, het sterrenelftal dat sinds de zomer onder leiding staat van voormalig Inter-coach Simone Inzaghi.