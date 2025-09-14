🎥 Ook Messi blijkt menselijk te zijn! Panenka draait niet uit zoals gehoopt...

Op zijn 38ste is Lionel Messi nog steeds een fenomeen. Al blijkt ook hij een beetje menselijk, zijn panenka ging volledig de mist iin.

Inter Miami nam het zondag op tegen Charlotte FC. Dat is de elfde tegen de vijfde in de stand van de MLS. Het seizoen loopt bij Inter Miami niet zoals gehoopt, zelfs niet met het sterrenensemble rond Messi.

Uitbollende iconen

Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo de Paul, Sergio Busquets en Jordi Alba. Ooit grote namen in de voetbalwereld en deel van een onstopbaar Barcelona. Nu op de terugweg en aan het uitbollen in Miami.

Geen Luis Suarez

Luis Suarez was er wegens een schorsing niet bij. Die neus voor goals werd duidelijk gemist. Het werd 3-0 op het veld van Charlotte. Ook Lionel Messi kon zijn stempel niet drukken.

Mislukte Panenka van Messi

De Argentijnse superster miste zelfs een strafschop. Hij probeerde een panenka maar Charlotte FC-doelman Kristijan Kahlina koos geen hoek en kon zo de strafschop van Messi makkelijk stoppen.

 

Eerste misser sinds 2022

Voor het eerst sinds het WK in 2022 mistte Messi een strafschop. 'De Vlo' kon de elfmeter toen oog in oog met de Poolse Szczesny niet tegen de touwen werken. De doelman pakte uit met een redding.

