🎥 Samuel Mbangula scoort een sensationeel doelpunt in de Bundesliga

Samuel Mbangula is tegenwoordig actief bij Werder Bremen. Hij toont al volop zijn potentieel in de Bundesliga.

Al maanden gingen de geruchten rond dat Samuel Mbangula verkocht zou worden om de financiële situatie van Juventus wat ademruimte te geven. Deze transfer werd deze zomer werkelijkheid, toen hij voor tien miljoen euro naar Werder Bremen trok.

Net als in Italië is hij ook daar sterk aan het seizoen begonnen. Bij de 3-3 tegen Bayer Leverkusen gaf de 21-jarige Brusselaar een assist, maar vandaag sloeg hij nog harder toe tegen Borussia Mönchengladbach, zowel letterlijk als figuurlijk.

De openingstreffer kwam nog geen kwartier na de aftrap en deed de lat daveren. Zijn eerste goal in het shirt van Werder was een kanonskogel die de ploeg meteen op gang bracht. Tien minuten later gaf Mbangula de assist voor de 0-2 van Jens Stage.

Samuel Mbangula opent z'n rekening in de Bundesliga! 🧨🇧🇪 pic.twitter.com/ff2YmqEhIP — Play Sports (@playsports) September 14, 2025

Senne Lynen en Cameron Puertas stonden als basisspelers naast elkaar op het middenveld. Victor Boniface zat op de bank. De bezoekers hielden hun voorsprong vast en wonnen met 0-2. Het was hun eerste zege van het seizoen.

Aan de andere kant staat Borussia Mönchengladbach al flink onder druk. 'De Fohlen' verzamelden slechts één punt uit negen en scoorden nog geen enkel doelpunt in drie wedstrijden.