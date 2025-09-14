🎥 Samuel Mbangula scoort een sensationeel doelpunt in de Bundesliga

🎥 Samuel Mbangula scoort een sensationeel doelpunt in de Bundesliga

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Samuel Mbangula is tegenwoordig actief bij Werder Bremen. Hij toont al volop zijn potentieel in de Bundesliga.

Al maanden gingen de geruchten rond dat Samuel Mbangula verkocht zou worden om de financiële situatie van Juventus wat ademruimte te geven. Deze transfer werd deze zomer werkelijkheid, toen hij voor tien miljoen euro naar Werder Bremen trok.

Net als in Italië is hij ook daar sterk aan het seizoen begonnen. Bij de 3-3 tegen Bayer Leverkusen gaf de 21-jarige Brusselaar een assist, maar vandaag sloeg hij nog harder toe tegen Borussia Mönchengladbach, zowel letterlijk als figuurlijk.

De openingstreffer kwam nog geen kwartier na de aftrap en deed de lat daveren. Zijn eerste goal in het shirt van Werder was een kanonskogel die de ploeg meteen op gang bracht. Tien minuten later gaf Mbangula de assist voor de 0-2 van Jens Stage.

 

Senne Lynen en Cameron Puertas stonden als basisspelers naast elkaar op het middenveld. Victor Boniface zat op de bank. De bezoekers hielden hun voorsprong vast en wonnen met 0-2. Het was hun eerste zege van het seizoen.

Aan de andere kant staat Borussia Mönchengladbach al flink onder druk. 'De Fohlen' verzamelden slechts één punt uit negen en scoorden nog geen enkel doelpunt in drie wedstrijden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Werder Bremen
Bor. Mönchengladbach
Samuel Mbangula Tshifunda

Meer nieuws

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

23:00
1
🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

22:30
5
Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

22:15
De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

22:00
Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

21:30
2
Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

21:13
🎥 Ook Messi blijkt menselijk te zijn! Panenka draait niet uit zoals gehoopt...

🎥 Ook Messi blijkt menselijk te zijn! Panenka draait niet uit zoals gehoopt...

21:20
Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku

Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku

21:00
1
Snelle rode kaart én goal (en bijna-rood) van debutant: Anderlecht - Genk brengt het nodige spektakel in het Lotto Park

Snelle rode kaart én goal (en bijna-rood) van debutant: Anderlecht - Genk brengt het nodige spektakel in het Lotto Park

20:28
Weinig doelpunten en zwakke defensie maar Standard-speler Dierckx blijft positief

Weinig doelpunten en zwakke defensie maar Standard-speler Dierckx blijft positief

20:30
🎥 Het geluk van de kampioen? Mo Salah beslist opnieuw wedstrijd in absolute slot

🎥 Het geluk van de kampioen? Mo Salah beslist opnieuw wedstrijd in absolute slot

20:00
🎥 Was dit een rode kaart voor Degreef in Anderlecht - Genk?

🎥 Was dit een rode kaart voor Degreef in Anderlecht - Genk?

19:16
22
Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

19:30
🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp Reactie

🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp

18:45
19
🎥 Charles De Ketelaere blinkt uit en scoort twee keer voor Atalanta

🎥 Charles De Ketelaere blinkt uit en scoort twee keer voor Atalanta

19:00
1
Courtois laat zich horen in voorzitterschap Anderlecht en verwijst naar Gent én Standard: "Vanhaezebrouck uitzondering"

Courtois laat zich horen in voorzitterschap Anderlecht en verwijst naar Gent én Standard: "Vanhaezebrouck uitzondering"

18:30
Charleroi wint verdiend op Cercle na spannend slot

Charleroi wint verdiend op Cercle na spannend slot

17:57
CPL: ex-speler KV Mechelen en Zulte Waregem pakt uit met hattrick voor Beveren, ook RWDM haalt stevig uit

CPL: ex-speler KV Mechelen en Zulte Waregem pakt uit met hattrick voor Beveren, ook RWDM haalt stevig uit

18:00
Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"

Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"

17:30
5
Zulte Waregem blijft op kop in eerste nationale vrouwen

Zulte Waregem blijft op kop in eerste nationale vrouwen

19:45
Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren" Reactie

Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren"

16:45
3
Burgemeester Guy D'Haeseleer legt ingrijpende beslissing over Ninove - Anderlecht uit

Burgemeester Guy D'Haeseleer legt ingrijpende beslissing over Ninove - Anderlecht uit

17:00
Speelt Nordin Jackers plaats kwijt na nieuwe fout? Nicky Hayen reageert na nederlaag tegen La Louvière

Speelt Nordin Jackers plaats kwijt na nieuwe fout? Nicky Hayen reageert na nederlaag tegen La Louvière

16:00
1
Wales en Noord-Macedonië op de tocht? Coach is pessimistisch over Rode Duivel

Wales en Noord-Macedonië op de tocht? Coach is pessimistisch over Rode Duivel

16:30
In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

15:30
"Wat is het volgende dat supporters Anderlecht gaan willen: de trainer kiezen? De ploeg opstellen?"

"Wat is het volgende dat supporters Anderlecht gaan willen: de trainer kiezen? De ploeg opstellen?"

15:30
"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

15:00
Het eerste steentje? DAZN vindt alvast één akkoord, met onmiddellijke gevolgen

Het eerste steentje? DAZN vindt alvast één akkoord, met onmiddellijke gevolgen

14:00
3
'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière'

'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière'

14:30
15
Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

13:30
3
Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

13:00
Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

12:30
Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

12:00
Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

11:30
Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

11:00
CPL: SK Beveren trekt naar rode lantaarn, RWDM Brussels ontvangt Seraing

CPL: SK Beveren trekt naar rode lantaarn, RWDM Brussels ontvangt Seraing

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 3
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Union Berlin Union Berlin 2-4 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-3 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 3-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-1 RB Leipzig RB Leipzig
Bayern München Bayern München 5-0 Hamburger SV Hamburger SV
FC St. Pauli FC St. Pauli 2-1 FC Augsburg FC Augsburg
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-4 Werder Bremen Werder Bremen

Nieuwste reacties

Star.CSR Star.CSR over 🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer Swakke25 Swakke25 over "Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici TatstOn TatstOn over 🎥 Was dit een rode kaart voor Degreef in Anderlecht - Genk? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp Sv1978 Sv1978 over BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Anderlecht - KRC Genk: 1-1 -URKO -URKO over Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League Bork Bork over Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Manchester City vermijdt crisis en wint derby tegen United met hoofdrol voor Doku JHH JHH over STVV - Westerlo: 0-3 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved