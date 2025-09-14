Een scorende Kevin De Bruyne kent met Napoli weinig problemen tegen Fiorentina

Een scorende Kevin De Bruyne kent met Napoli weinig problemen tegen Fiorentina

Napoli boekte op zaterdag een derde overwinning op rij in de Serie A. Tegen Fiorentina werd het 1-3. Kevin De Bruyne liet zich meteen gelden met een strafschopdoelpunt in het openingskwartier

Voor de derde speeldag in de Serie reisde Napoli af naar Firenze. De wedstrijd tegen Fiorentina beloofde spannend te worden. Kon Napoli een derde zege op rij boeken en zijn goede vorm bevestigen of eindigde het reeksje tegen Fiorentina?

Al in de zesde minuut opende Kevin De Bruyne de score vanaf de strafschopstip, waarbij hij gewezen Manchester United-doelman David De Gea verschalkte, voor de 0-1. Een uitstekende start voor de titelverdediger.

Højlund meteen aan het kanon

Enkele minuten later verdubbelde nieuwe aanwinst Rasmus Højlund, die kwam om de blessure van Romelu Lukaku op te vangen, de voorsprong. Napoli ging de kleedkamer in met een comfortabele bonus van twee doelpunten.

Kort na de pauze maakte Sam Beukema het helemaal af met een derde doelpunt voor de Napolitanen. Fiorentina probeerde nog te reageren en redde uiteindelijk tien minuten voor het einde de eer dankzij Luca Ranieri.

Met deze 1-3 overwinning behaalt Napoli een gemakkelijke, derde zege op rij en pakt het opnieuw de leiding in de Serie A. Samen Juventus hebben ze negen punten, Cremonese en AS Roma kunnen daar nog wel bijkomen.

Serie A

 Speeldag 3
Cagliari Cagliari 2-0 Parma Parma
Juventus Juventus 4-3 Inter Milaan Inter Milaan
Fiorentina Fiorentina 1-3 Napoli Napoli
AS Roma AS Roma 12:30 Torino Torino
Atalanta Atalanta 15:00 Lecce Lecce
Pisa Pisa 15:00 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 18:00 Lazio Lazio
AC Milan AC Milan 20:45 Bologna Bologna
Hellas Verona Hellas Verona 15/09 Cremonese Cremonese
Como Como 15/09 Genoa Genoa

