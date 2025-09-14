Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

Kevin De Bruyne, de nieuwe patron van Napoli? "De rol die we hem geven is perfect"

Kevin De Bruyne maakte als auteur van het eerste doelpunt indruk op Antonio Conte. Na de overwinning legde de Italiaanse coach uit hoe hij de Belg in zijn systeem heeft ingepast.

Kevin De Bruyne zette Napoli zaterdag op weg naar de overwinning tegen Fiorentina.
Met een perfect getrapte penalty opende de Belg de score en hielp hij zijn ploeg aan een 1-3 uitzege. Drie wedstrijden, drie overwinningen: Napoli deelt de leiding met Juventus.

Belangrijke pion

Op de persconferentie blikte Antonio Conte terug op de overwinning, maar vooral op de centrale rol van zijn Belgische maestro. 'King Kev' ontpopte zich in no time tot een belangrijk pion voor Conte

"We hebben geprobeerd een oplossing te vinden. Een goede coach moet spelers kunnen laten samenwerken. Vorig jaar waren de middenvelders cruciaal voor de Scudetto. De rol die we hem geven is, denk ik, perfect."

Conte lichtte de tactische aanpassingen toe die zijn doorgevoerd om het beste uit zijn team te halen. "We proberen de tegenstander minder vaste referentiepunten te geven. Vorig jaar drukten we heel hoog. Je moet klaar zijn om dat soort situaties vol te houden, ook al houden ze risico’s in."

Tactische Conte

De Italiaanse trainer besloot vastberaden: "Daarom train ik hen tactisch." Een uitspraak die nog maar eens onderstreept hoeveel vertrouwen Conte stelt in De Bruyne als leider van zijn ploeg.

Fiorentina
Napoli
Kevin De Bruyne

