Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

Vincent Kompany en Bayern München razen door de Bundesliga. Promovendus Hamburg werd met een forfaitscore naar huis gestuurd. Een ideale voorbereiding voor de Duitse recordkampioen op de start van de Champions League.

Dat Bayern München ook dit seizoen de Bundesliga zal winnen, kan je haast met potlood al gaan noteren. Het staat al na drie speeldagen alleen op kop en wist in zijn eerste drie partijen maar liefst veertien keer te scoren.

Ook promovendus Hamburg kon weinig beginnen tegen de voetbalmachine van Vincent Kompany. Al bij de rust stond het 4-0, uiteindelijk deed Bayern er in de tweede helft nog één doelpuntje bij om de forfaitscore te vervolledigen.



Achteraf was Vincent Kompany uiteraard tevreden over de prestatie van zijn team. “Het was quasi de perfecte partij: vijf doelpunten, geen tegengoals én een geweldige sfeer", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Woensdag komt Chelsea over de vloer

Woensdag wacht een test van een ander kaliber. Dan begint Bayern aan zijn campagne in de Champions League en krijgt het wereldkampioen Chelsea over de vloer. De Engelsen speelden zaterdag 2-2 gelijk tegen Brentford nadat ze in minuut 93 nog de gelijkmaker binnenkregen.

Kompany kijkt vol vertrouwen naar de partij, wat een heruitgave is van de Champions League-finale van 2012 (toen won Chelsea na strafschoppen). "Je ziet steeds meer de automatismen. We hebben vertrouwen getankt voor de wedstrijd tegen Chelsea”, klinkt het bij onze landgenoot.