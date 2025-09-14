Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany en Bayern München razen door de Bundesliga. Promovendus Hamburg werd met een forfaitscore naar huis gestuurd. Een ideale voorbereiding voor de Duitse recordkampioen op de start van de Champions League.

Dat Bayern München ook dit seizoen de Bundesliga zal winnen, kan je haast met potlood al gaan noteren. Het staat al na drie speeldagen alleen op kop en wist in zijn eerste drie partijen maar liefst veertien keer te scoren.

Ook promovendus Hamburg kon weinig beginnen tegen de voetbalmachine van Vincent Kompany. Al bij de rust stond het 4-0, uiteindelijk deed Bayern er in de tweede helft nog één doelpuntje bij om de forfaitscore te vervolledigen.

Lees ook... Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

Achteraf was Vincent Kompany uiteraard tevreden over de prestatie van zijn team. “Het was quasi de perfecte partij: vijf doelpunten, geen tegengoals én een geweldige sfeer", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Woensdag komt Chelsea over de vloer

Woensdag wacht een test van een ander kaliber. Dan begint Bayern aan zijn campagne in de Champions League en krijgt het wereldkampioen Chelsea over de vloer. De Engelsen speelden zaterdag 2-2 gelijk tegen Brentford nadat ze in minuut 93 nog de gelijkmaker binnenkregen.

Kompany kijkt vol vertrouwen naar de partij, wat een heruitgave is van de Champions League-finale van 2012 (toen won Chelsea na strafschoppen). "Je ziet steeds meer de automatismen. We hebben vertrouwen getankt voor de wedstrijd tegen Chelsea”, klinkt het bij onze landgenoot.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Chelsea
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

LIVE: Kotto maakt overtreding als laatste man en vliegt eraf, Gent moet verder met zijn tienen! Live

LIVE: Kotto maakt overtreding als laatste man en vliegt eraf, Gent moet verder met zijn tienen!

13:47
Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

13:30
Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

21:40
Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

13:00
Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

12:30
LIVE: Anderlecht en Genk staan voor de weken van de waarheid

LIVE: Anderlecht en Genk staan voor de weken van de waarheid

11:45
Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

12:00
Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

11:30
CPL: SK Beveren trekt naar rode lantaarn, RWDM Brussels ontvangt Seraing

CPL: SK Beveren trekt naar rode lantaarn, RWDM Brussels ontvangt Seraing

10:30
LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp

LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp

09:45
Club-aanvaller is scherp voor eigen prestatie: "Het was gewoon niet goed genoeg"

Club-aanvaller is scherp voor eigen prestatie: "Het was gewoon niet goed genoeg"

10:00
2
Charles Vanhoutte toont zich meteen tijdens debuut voor OGC Nice

Charles Vanhoutte toont zich meteen tijdens debuut voor OGC Nice

09:30
Een scorende Kevin De Bruyne kent met Napoli weinig problemen tegen Fiorentina

Een scorende Kevin De Bruyne kent met Napoli weinig problemen tegen Fiorentina

09:00
Union zet aanvaller dan toch op Europese lijst voor Champions League-campagne

Union zet aanvaller dan toch op Europese lijst voor Champions League-campagne

08:40
KV Kortrijk bezig aan beste reeks in meer dan tien jaar, enkel de uitploegen vieren feest in de CPL

KV Kortrijk bezig aan beste reeks in meer dan tien jaar, enkel de uitploegen vieren feest in de CPL

08:20
Debuut van Mihajlo Ilić bij Anderlecht uitgesteld: wanneer kan hij Jan-Carlo Simic vervangen?

Debuut van Mihajlo Ilić bij Anderlecht uitgesteld: wanneer kan hij Jan-Carlo Simic vervangen?

07:00
1
Lommel wint Limburgse derby op Patro en blijft zo in het zog van leider KV Kortrijk

Lommel wint Limburgse derby op Patro en blijft zo in het zog van leider KV Kortrijk

06:30
"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière Reactie

"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière

23:35
16
Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"

Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"

23:30
1
Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge Reactie

Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge

22:49
🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL

🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL

23:00
6
Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

22:30
1
Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

22:00
🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar

🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar

21:00
LIVE: Twee VAR-momenten maar Club Brugge krijgt geen penalty in La Louvière Live

LIVE: Twee VAR-momenten maar Club Brugge krijgt geen penalty in La Louvière

20:30
Bescheiden debuut voor Basette en Leoni bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

Bescheiden debuut voor Basette en Leoni bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

21:20
1
🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

20:00
1
Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

20:13
Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

20:30
De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

19:30
Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclameborden

Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclameborden

19:00
"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

19:16
1
Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

17:00
Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

18:30
Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

17:56
Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

18:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 4
Arsenal Arsenal 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle United Newcastle United 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 2-1 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Sunderland Sunderland
Everton Everton 0-0 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 1-0 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 0-3 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 2-2 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 15:00 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 17:30 Manchester United Manchester United

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Antwerp - KAA Gent: 0-0 LordJozef LordJozef over "Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière FC BRUGES FC BRUGES over Club-aanvaller is scherp voor eigen prestatie: "Het was gewoon niet goed genoeg" marc van de poel marc van de poel over 'Denis Odoi traint plots mee bij CPL-club' zambatta zambatta over BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over La Louvière - Club Brugge: 1-0 Luf Luf over Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken" daanL daanL over Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald" Vital Verheyen Vital Verheyen over Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved