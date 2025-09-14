Wales en Noord-Macedonië op de tocht? Coach is pessimistisch over Rode Duivel

De Rode Duivels zijn dit weekend weer aan de slag gegaan bij hun clubs. Helaas zijn er al twee blessures te betreuren. Moeten we ook onze kapitein missen in de belangrijke duels tegen Wales en Noord-Macedonië?

Youri Tielemans en Maxim De Cuyper maakten in de afgelopen interlandbreak heel wat indruk. De eerstgenoemde werd bevestigd als aanvoerder door Rudi Garcia en scoorde een prachtig doelpunt tegen Vaduz, terwijl de laatstgenoemde opnieuw zijn aanvallende bijdrage benadrukte door het eerste van de twaalf Belgische doelpunten in de interlandperiode te maken.

De Cuyper én Tielemans geblesseerd

Maar de fysieke belasting van de Premier League heeft hen nu parten gespeeld: De Cuyper raakte geblesseerd aan het begin van de wedstrijd met Brighton, Tielemans moest in de tweede helft het veld verlaten bij Aston Villa.

Het zou gaan om een spierprobleem dat ter sprake kwam tijdens de persconferentie achteraf. Unai Emery draaide er niet omheen: "Youri zal afwezig zijn voor enkele wedstrijden", verklaarde hij, geciteerd door The Athletic.

Tielemans out voor matchen Rode Duivels tegen Wales en Noord-Macedonië?

De komende wedstrijden voor de Rode Duivels staan dus duidelijk op de tocht: over minder dan een maand (op 10 oktober tegen Noord-Macedonië en op 13 in en tegen Wales) zullen de Duivels weer in actie komen.

Vorig seizoen speelde Youri Tielemans de eerste 35 wedstrijden van de Premier League, voordat hij een blessure aan zijn kuit opliep. Hopelijk kan hij er nu snel opnieuw bij zijn, want in oktober moeten we ook sowieso nog Romelu Lukaku missen.

Everton
Aston Villa
Youri Tielemans

Premier League

 Speeldag 4
Arsenal Arsenal 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle United Newcastle United 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 2-1 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Sunderland Sunderland
Everton Everton 0-0 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 1-0 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 0-3 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 2-2 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 2-0 Manchester United Manchester United

