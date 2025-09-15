🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie
Foto: © photonews
Word fan van Galatasaray! 44

Eintracht Frankfurt meed zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Bundesliga, ondanks een sterke invalbeurt van Michy Batshuayi. De Rode Duivel kon de achterstand niet wegwerken tegen Bayer Leverkusen.

Batshuayi keerde terug van de Rode Duivels zonder speelminuten, maar nam opnieuw zijn rol als invaller op bij Frankfurt. Na de eerste competitiewedstrijd vanaf de bank begon hij deze keer wel aan zijn invalbeurt, net als in de laatste wedstrijd voor de interlandpauze.

Tegen Leverkusen stond Eintracht bij zijn invalbeurt nog 2-1 achter, met nog twintig minuten te spelen. Batshuayi probeerde zijn team terug in de wedstrijd te brengen, maar slaagde er niet in om het nodige doelpunt te maken. De bezoekers gaven alles, maar Bayer profiteerde van de open ruimtes en scoorde de 3-1.

De wedstrijd werd bovendien fysiek en emotioneel, met verhitte duels tussen Batshuayi en de Franse verdediger Loïc Bade. De verdediger, deze zomer voor 25 miljoen euro naar Leverkusen gehaald, liet de Brusselaar duidelijk niet met rust.

Zelfs voor de aimabele Batsman werd het ineens teveel. Batshuayi reageerde op de provocaties van Bade, wat de scheidsrechter aan het werk zette om de gemoederen te bedaren. 

Uiteindelijk bracht de invalbeurt van Batshuayi geen verandering in het resultaat. Frankfurt verliet het veld met een nederlaag, maar de aanvaller toonde dat hij klaarstaat wanneer hij nodig is, ook al lukt het hem nog niet om het verschil te maken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Galatasaray
Michy Batshuayi

Meer nieuws

"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park? Analyse

"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park?

23:30
Club Brugge blijft inoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

Club Brugge blijft inoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

23:00
Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

22:00
Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

Dolberg zorgt al voor controverse bij Ajax: "Iedereen zat op hem te wachten"

21:40
Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren Interview

Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren

21:20
1
Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

Maxim De Cuyper baart zorgen: er is echter al een update over zijn blessure

21:00
Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

Hoe de politiek zich mengt in de onderhandelingen met DAZN: akkoord met telco's nu toch in zicht

20:40
2
Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk" Reactie

Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk"

20:10
Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

20:24
Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

Union ziet waar het zwakke punt van PSV ligt: "Daar houden zij niet van en wij zijn er sterk in"

20:00
3
Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

19:40
13
Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

19:20
Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

19:00
Ivan Leko had het goed begrepen: dit is het terugkerende probleem van Standard

Ivan Leko had het goed begrepen: dit is het terugkerende probleem van Standard

18:40
Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

18:20
1
"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer De derde helft

"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer

18:00
1
Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

17:40
7
Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

17:20
Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

16:00
Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

16:30
1
Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan" Reactie

Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan"

15:15
"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

15:30
4
"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

14:40
4
Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

15:00
9
Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

14:20
1
Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Opinie

Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen

13:45
2
Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

14:00
'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

13:30
"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

13:02
13
Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

12:40
17
Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

12:00
24
Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

12:20
6
En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

11:00
Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk Analyse

Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk

11:40
Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten? Analyse

Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?

11:20
Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt Reactie

Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt

10:45
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 5
Samsunspor Samsunspor 1-2 Antalyaspor Antalyaspor
Eyüpspor Eyüpspor 0-2 Galatasaray Galatasaray
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 0-1 Kasimpasa Kasimpasa
Konyaspor Konyaspor 1-2 Alanyaspor Alanyaspor
Besiktas Besiktas 2-1 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Kayserispor Kayserispor 1-1 Göztepe Göztepe
Fenerbahçe Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 2-0 Kocaelispor Kocaelispor
Rizespor Rizespor 1-0 Genclerbirligi Genclerbirligi

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs storfstievel storfstievel over Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler Canard-i Canard-i over 🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie daanL daanL over Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald" Bork Bork over Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren" LordJozef LordJozef over Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg" Joske89 Joske89 over Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate" Vital Verheyen Vital Verheyen over "Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge" Joske89 Joske89 over Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van" LordJozef LordJozef over "Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved