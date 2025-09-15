🎥 Zelden gezien: Michy Batshuayi gaat uit zijn dak na provocatie

Eintracht Frankfurt meed zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Bundesliga, ondanks een sterke invalbeurt van Michy Batshuayi. De Rode Duivel kon de achterstand niet wegwerken tegen Bayer Leverkusen.

Batshuayi keerde terug van de Rode Duivels zonder speelminuten, maar nam opnieuw zijn rol als invaller op bij Frankfurt. Na de eerste competitiewedstrijd vanaf de bank begon hij deze keer wel aan zijn invalbeurt, net als in de laatste wedstrijd voor de interlandpauze.

Tegen Leverkusen stond Eintracht bij zijn invalbeurt nog 2-1 achter, met nog twintig minuten te spelen. Batshuayi probeerde zijn team terug in de wedstrijd te brengen, maar slaagde er niet in om het nodige doelpunt te maken. De bezoekers gaven alles, maar Bayer profiteerde van de open ruimtes en scoorde de 3-1.

De wedstrijd werd bovendien fysiek en emotioneel, met verhitte duels tussen Batshuayi en de Franse verdediger Loïc Bade. De verdediger, deze zomer voor 25 miljoen euro naar Leverkusen gehaald, liet de Brusselaar duidelijk niet met rust.

Zelfs voor de aimabele Batsman werd het ineens teveel. Batshuayi reageerde op de provocaties van Bade, wat de scheidsrechter aan het werk zette om de gemoederen te bedaren.

Uiteindelijk bracht de invalbeurt van Batshuayi geen verandering in het resultaat. Frankfurt verliet het veld met een nederlaag, maar de aanvaller toonde dat hij klaarstaat wanneer hij nodig is, ook al lukt het hem nog niet om het verschil te maken.