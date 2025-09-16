Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

Alexis Saelemaekers beleefde zondag een avond om nooit meer te vergeten. Hij leverde niet alleen de assist voor de eerste goal van Luka Modric bij AC Milan, maar kreeg ook een onvergetelijke bedanking van de Kroaat.

Zijn actie bij 0-0 maakte indruk. Saelemaekers wachtte geduldig en leverde de perfecte voorzet af. Filip Joos was onder de indruk: "Dat is dé klasse van die assist", zei hij bij 90Minutes.

Ook Steven Defour zag meer dan enkel een knappe voorzet. "Modric zag dat Saelemaekers kan voetballen en het spel snapt." Een groot compliment dus van de 40-jarige spelmaker.

Maar het mooiste moment kwam na het doelpunt. Modric omhelsde Saelemaekers innig en schonk hem zelfs een kus. Voor Filip Joos een scène die diep raakte: "Dat was het mooiste moment."

Tuur Dierckx kon het enkel beamen: "Dat is gewoon Luka Modric." Een icoon dat zijn waardering toont, meer is er niet nodig om een jonge Belg vleugels te geven.

Voor Joos is het duidelijk welke eer Saelemaekers te beurt viel: "In San Siro gekust worden door één van de goden van het voetbal… Dat overtreft alles."