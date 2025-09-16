Analyse Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

De doelmannenkwestie bij Club Brugge is dezer dagen hét onderwerp aan menig cafétoog. Moet blauw-zwart de gekozen koers wijzigen? Misschien is dat voor Nordin Jackers zelf wél de beste keuze.

Ook de komende weken speelt Nordin Jackers in de Jupiler Pro League, terwijl Simon Mignolet onder de blauw-zwarte lat zal plaatsnemen op Het Kampioenenbal. Nicky Hayen lijkt (voorlopig) niet te willen veranderen.

Nochtans ging Jackers in de laatste twee competitiewedstrijden van Club Brugge in de fout. Resultaat: een héél povere één op zes voor het ambitieuze blauw-zwart. En één héél slechte generale repetitie voor de start van de Champions League.

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Club Brugge kan doelmannenkwestie héél simpel ontmijnen

Club Brugge heeft de doelmannenkwestie over zichzelf afgeroepen. Maar eigenlijk kunnen de West-Vlamingen de hele kwestie héél simpel ontmijnen.

Ook Jackers beseft dat zijn positie na de laatste twee wedstrijden niet alleen bij Club Brugge, maar bij iedere Belgische topclub wankel zou zijn. Moet Hayen ingrijpen?

Toekomstige nummer één

Club Brugge verlengde eind juni het contract van Jackers tot medio 2029. Het signaal van Club Brugge was hiermee héél duidelijk: de 28-jarige doelman is de natuurlijke opvolger van Simon Mignolet.

Maar nu moet blauw-zwart opletten dat de gedoodverfde titularis - het contract van Simon Mignolet loopt aan het einde van dit seizoen af - voor volgende seizoen niet verbrand is vooraleer hij ook effectief de nummer één is.

Uit de schijnwerpers

We willen maar zeggen: ook Jackers zal begrijpen dat het voor hem beter is om de komende weken even uit de schijnwerpers te blijven. En dan kan de aandacht in en rond het Jan Breydelstadion eindelijk opnieuw naar de sportieve prestaties van het volledige elftal. Het lag de voorbije weken immers niét enkel en alleen aan de doelman…

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

