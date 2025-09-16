Niemand is vergeten hoe hij ons finale kostte: Rode Duivel reageert met humor op het pensioen van Samuel Umtiti

Samuel Umtiti heeft aangekondigd met pensioen te gaan, op slechts 31-jarige leeftijd. In België is hij natuurlijk nog steeds de man van het enige doelpunt in de halve finale van 2018.

Het is onvermijdelijk: door de held van Frankrijk te worden op 10 februari 2018 in Sint-Petersburg, is Samuel Umtiti de publieke vijand nr. 1 in België geworden vanwege zijn doelpunt tegen de Rode Duivels.

Je zult dus niet veel Belgen vinden die de terugtrekking van de verdediger, die bij OL en Barcelona heeft gespeeld, op 31-jarige leeftijd na jaren van tegenslag, toejuichen.

Als voormalig steunpilaar van Barça, waar hij in 2018 speelde, heeft Umtiti zijn laatste twee seizoenen, bij Lecce en Lille, zien verpest door herhaalde blessures. Hij moest dus afscheid nemen op een leeftijd waarop vele centrale verdedigers hun fysieke hoogtepunt bereiken.

Toch werd dit afscheid op een bepaalde manier begroet door een Rode Duivel: Thomas Meunier, die overigens afwezig was tijdens de verloren halve finale. "Nu lopen we geen gevaar meer", grapt de verdediger van Lille, die vorig seizoen samen met Umtiti speelde.

Zonder twijfel verdient de carrière van Samuel Umtiti, ook al eindigde deze op een minder hoge noot, respect. Hoewel we natuurlijk hopen dat, mocht er komende zomer een nieuwe Frans-Belgische confrontatie plaatsvinden, zijn afwezigheid de zaken in ons voordeel zal veranderen!