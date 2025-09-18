Barça met de handen in het haar: 'PSG komt op bezoek in Champions League voor... amper 6.000 toeschouwers'

Waar gaat FC Barcelona de thuiswedstrijden in de Champions League spelen? De vraag stellen is voorlopig géén antwoord krijgen. Ook de Catalanen zitten met de handen in het haar.

FC Barcelona opent vanavond in Het Kampioenenbal op het veld van Newcastle United. Op één oktober komt PSG op bezoek in Catalonië.

Maar waar gaat die absolute topwedstrijd gespeeld worden? Niemand die er voorlopig een antwoord kan op geven.

Géén goedkeuring voor Camp Nou

Het initiële plan was om Camp Nou te openen met een gereduceerde capaciteit van 27.000 toegelaten fans. Het stadsbestuur van Barcelona wil hier echter niet van weten.

Feit is nu eenmaal dat de bouwwerken nog volop bezig zijn en dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Enig probleem: er is géén alternatief.

Zijn er alternatieven?

Het contract met het Estadi Olympic Luis Companys - Barça speelde de voorbije twee seizoenen alle thuiswedstrijden op Montjuic - is niet verlengd. Is er een andere uitwijkmogelijkheid?

Tegen titelverdediger voor... 6.000 fans

Barça speelt de thuiswedstrijden in La Liga momenteel in het Estadi Johan Cruijff. En dan moet er nog bijgezegd worden dat La Liga een uitzondering heeft gemaakt voor de Catalaanse grootmacht.

Stel je voor: Barcelona - PSG in het stadion van de Barcelona-jeugd. De capaciteit: zesduizend fans. Zo kan je toch de titelverdediger niet ontvangen?