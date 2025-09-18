ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

Gaat Lionel Messi door als profvoetballer? De Argentijn heeft alleszins een akkoord met Inter Miami FC. En dat is niét het verrassende aan dit nieuws.

Het contract van Lionel Messi bij Inter Miami FC loopt aan het einde van het kalenderjaar af. De algemene verwachting was dat De Vlo zou doorgaan tot volgende zomer om vervolgens op het WK afscheid te nemen van het profvoetbal.

Alhoewel? Messi zorgde zelf voor twijfels. "Ik denk niet dat ik nog op een WK zal spelen", liet hij onlangs optekenen. Was de Argentijn de wereld aan het voorbereiden op zijn voetbalpensioen?

Méérjarig contract

Daar is de zoveelste ommekeer in het verhaal. ESPN laat weten dat Messi en Inter Miami een akkoord hebben omtrent een contractverlenging. En niét eentje voor enkele maanden.

De Amerikaanse telecommaatschappij weet dat het over een meerjarig contract gaat. Met andere woorden: Messi gaat niét op voetbalpensioen.

Binnenkort officieel nieuws

Het contract ligt momenteel bij de Major League Soccer voor de zogenaamde final approval. Maar we kunnen er nu al héél zeker van zijn dat er binnenkort officieel nieuws te melden zal zijn.