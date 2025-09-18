STVV gelooft vol in stunt tegen Genk en komt met goed nieuws voor supporters

STVV is prima aan het seizoen begonnen en is dan ook klaar om ook de komende weken mooie dingen te laten zien in de Jupiler Pro League. Kunnen ze dat ook bijvoorbeeld tegen KRC Genk in de Limburgse derby?

STVV staat momenteel op een knappe tweede plaats met 14 op 21, terwijl KRC Genk pas op een tiende plek staat met 8 op 21. Met ook nog een match tegen Union voor de boeg, zou Genk de punten in Haspengouw wel kunnen gaan gebruiken.

STVV droomt van stunt tegen KRC Genk

Maar ook De Kanaries willen de Limburgse derby elk jaar opnieuw winnen. En ook de supporters gaan er vol achteraan. Het stadion op Stayen is zelfs al zo goed als uitverkocht voor de derby van 28 september.

En dus hebben ze bij STVV een belangrijke beslissing genomen, door nog een paar extra vakken te openen zodat iedereen naar de wedstrijd kan komen kijken.

Extra tickets beschikbaar gemaakt

"De hartslag van Haspengouw versnelt … want op zondag 28 september (13u30) kijken we onze aartsrivaal Genk in de ogen op Stayen. De hartstocht is alvast groot in Haspengouw. Want de beschikbare tickets in tribunes Noord en Oost waren razendsnel uitverkocht", aldus STVV in een persbericht.

"Daarom stellen we extra tickets ter beschikking: In Tribune Oost komen 100 tickets vrij die voorheen geblokkeerd bleven voor jeugdspelers In Tribune West kan je nu ook plaatsnemen in de tweede ring (45 euro voor volwassenen, 25 euro voor kinderen). Daarnaast zijn er nog wat kaarten beschikbaar in het onderste stuk van Tribune West."