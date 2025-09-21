Reactie Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
| 0 reacties
Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge boekte zaterdag een zakelijke 2-0-zege tegen STVV. Trainer Nicky Hayen was na afloop opgelucht dat zijn ploeg opnieuw de drie punten kon bijschrijven, al erkende hij dat de prestatie niet foutloos was. Vooral de manier waarop zijn team aan de wedstrijd begon, liet te wensen over.

“De eerste twintig à vijfentwintig minuten vond ik het te flets", vertelde Hayen. “We verloren veel te vaak de bal en het tempo lag veel te laag. Naar mentaliteit zat het wel oké, maar de intensiteit moest echt hoger. Tijdens de rust hebben we dat duidelijk aangehaald en dan zag je de reactie: het tempo ging omhoog en we maakten ook meteen het tweede doelpunt.”

Volgens de coach lag het verschil vooral in het drukzetten. “We hebben hoog druk vooruit gezet en daardoor veel ballen kunnen recupereren. Alleen ging alles in de openingsfase twee à drie tellen te traag."

Lees ook... Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

"Daarna liepen we wél goed in de omschakeling en creëerden we nog kansen om meer te scoren. Jammer genoeg bleven we achterin af en toe kwetsbaar bij tegenaanvallen, en dat moeten we echt beperken.”

Geen grootse match van Club Brugge, maar daar trok Hayen zich niets van aan

Een echte glansprestatie was het dus niet, maar daar lag Hayen niet wakker van. “Het was geen grootse wedstrijd, maar de drie punten zijn binnen. Dat is op dit moment het belangrijkste. We willen stap voor stap beter worden en wedstrijden leren doodmaken, want als je kansen blijft missen, blijft het gevaarlijk.”

De coach had ook lof voor Björn Meijer, die volgens hem stilaan openbloeit. “Hij is de voorbije twee wedstrijden één van de spelers geweest die wél op niveau zat. Hij bracht diepgang en had een duidelijke inbreng. Dat is de lijn die hij nu moet doortrekken. Als hij zo verder doet, wordt hij alleen maar belangrijker voor ons spel.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Nicky Hayen

Meer nieuws

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" Interview

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

22:45
Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

22:30
Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit" Reactie

Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit"

21:50
Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

21:00
Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

20:23
Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

23:00
KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt" Reactie

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

22:16
🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen" De derde helft

🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen"

20:30
Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

21:40
1
KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

21:13
Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden" Interview

Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden"

21:20
🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

22:00
Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben" Reactie

Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"

20:40
Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

19:30
2
Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

20:00
David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

19:00
6
Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

18:30
Flames in Europa boeken prima resultaten in Champions League en Europa Cup

Flames in Europa boeken prima resultaten in Champions League en Europa Cup

20:50
OH Leuven gaat door op Europees elan en wint nu ook ruim bij Gent

OH Leuven gaat door op Europees elan en wint nu ook ruim bij Gent

19:15
STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

12:20
LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

10:05
🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses" Interview

🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses"

17:00
Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

17:58
Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Reactie

Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed

17:15
Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

17:30
6
Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

18:00
Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk Reactie

Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk

16:42
De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

16:00
Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

16:30
Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

15:28
Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

15:30
Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

14:00
Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

15:00
Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

14:30
Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

13:30
3
Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

13:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen - Cercle Brugge: 0-0 fierce fierce over Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling fierce fierce over Club Brugge - STVV: 2-0 fierce fierce over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" SmurF SmurF over KRC Genk - Union SG: 1-2 Nelvafrel Nelvafrel over Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover bink bink over Westerlo - Standard: 0-2 PhP PhP over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" PhP PhP over Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring Dirk1897 Dirk1897 over Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved