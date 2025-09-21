Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag"

Club Brugge boekte zaterdag een zakelijke 2-0-zege tegen STVV. Trainer Nicky Hayen was na afloop opgelucht dat zijn ploeg opnieuw de drie punten kon bijschrijven, al erkende hij dat de prestatie niet foutloos was. Vooral de manier waarop zijn team aan de wedstrijd begon, liet te wensen over.

“De eerste twintig à vijfentwintig minuten vond ik het te flets", vertelde Hayen. “We verloren veel te vaak de bal en het tempo lag veel te laag. Naar mentaliteit zat het wel oké, maar de intensiteit moest echt hoger. Tijdens de rust hebben we dat duidelijk aangehaald en dan zag je de reactie: het tempo ging omhoog en we maakten ook meteen het tweede doelpunt.”

Volgens de coach lag het verschil vooral in het drukzetten. “We hebben hoog druk vooruit gezet en daardoor veel ballen kunnen recupereren. Alleen ging alles in de openingsfase twee à drie tellen te traag."



"Daarna liepen we wél goed in de omschakeling en creëerden we nog kansen om meer te scoren. Jammer genoeg bleven we achterin af en toe kwetsbaar bij tegenaanvallen, en dat moeten we echt beperken.”

Geen grootse match van Club Brugge, maar daar trok Hayen zich niets van aan

Een echte glansprestatie was het dus niet, maar daar lag Hayen niet wakker van. “Het was geen grootse wedstrijd, maar de drie punten zijn binnen. Dat is op dit moment het belangrijkste. We willen stap voor stap beter worden en wedstrijden leren doodmaken, want als je kansen blijft missen, blijft het gevaarlijk.”

De coach had ook lof voor Björn Meijer, die volgens hem stilaan openbloeit. “Hij is de voorbije twee wedstrijden één van de spelers geweest die wél op niveau zat. Hij bracht diepgang en had een duidelijke inbreng. Dat is de lijn die hij nu moet doortrekken. Als hij zo verder doet, wordt hij alleen maar belangrijker voor ons spel.”