Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

Bayern München won met 1-4 van Hoffenheim, zaterdagmiddag. Maar Vincent Kompany had er geen moeite mee om toe te geven dat niet alles perfect was.

De mooie seizoensstart van Bayern gaat verder. De Rekordmeister heeft zeven overwinningen behaald in zeven wedstrijden in alle competities. Na Chelsea door de week, was het dit weekend de beurt aan Hoffenheim. Maar achter de 1-4 overwinning schuilt een moeilijkere wedstrijd voor de bezoekers, die pas enkele seconden voor rust de score openden.

Vincent Kompany erkende dit in zijn post-match interview met DAZN: "Ik was niet verrast door de eerste helft. We hebben gewoon een moeilijke wedstrijd gespeeld tegen Chelsea in het midden van de week, met alle media-aandacht rond de overwinning, en toen stonden we hier op moeilijke grond."

Respect voor Hoffenheim

"Ik had al voor de wedstrijd gezegd dat Hoffenheim ook alles had gewonnen, inclusief de voorbereidingswedstrijden, behalve tegen Frankfurt. We bleven kalm in moeilijke momenten en in de tweede helft deden we wat we kunnen", vervolgde Vince The Prince.

De hattrick van Harry Kane zette uiteindelijk de ploeg uit Beieren op het juiste spoor: "We hebben ons niveau opgeschroefd dankzij ervaring en kwaliteit. Ik vertelde Christian (de trainer van Hoffenheim) dat ze beter waren dan wij in de eerste helft. We hebben gereageerd in de tweede helft en hebben erg goed gespeeld. Ik ben erg blij met de overwinning".

Vincent Kompany verbaasd over vraag van journalist

Een van de verklaringen die ook door de Duitse pers is gegeven voor de trage start, is de rotatie door Kompany. Veel ervaren spelers kregen rust. Gevraagd naar deze kwestie, verbaasde hij zich erover dat hij zijn rotatie moet verantwoorden.

"Eerlijk gezegd, ik ben verbaasd over hoe vaak me deze vraag wordt gesteld. Alsjeblieft, we zijn in 2025. Ik denk dat iedereen nu begrijpt hoe belangrijk het is om de hele selectie te gebruiken, we moeten niet wachten tot de situatie verslechtert, dat spelers geblesseerd raken om het te doen."

Bundesliga

 Speeldag 4
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-4 Bayern München Bayern München
FC Augsburg FC Augsburg 1-4 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV Hamburger SV 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Werder Bremen Werder Bremen 0-3 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 3-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3-4 Union Berlin Union Berlin
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 19:30 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

