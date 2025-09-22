Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

Club Brugge hield op zondag de punten thuis tegen Sint-Truiden. Zo blijven ze min of meer in het spoor van Union, al zal er dan ook wel moeten gewonnen worden van Westerlo. Peter Vandenbempt zag Club alvast sterk voor de dag komen.

Na de prima prestatie in de Champions League mocht Club Brugge niet opnieuw punten laten liggen in de Jupiler Pro League. Op de vorige speeldag ging het jammerlijk de mist in op het kunstgras van La Louvière.

Dat gebeurde niet, Club won met 2-0 van STVV en kwam amper in de problemen. Peter Vandenbempt zag dat Club zich niet verslikte in de verrassende nummer twee in de stand.



Krachtig signaal van Hayen

"Nicky Hayen gaf een krachtig signaal door voor dezelfde basisploeg te kiezen als tegen AS Monaco. Toch hadden ze een klein halfuur nodig om op dreef te geraken. Er was niet veel vaart of drive", vertelt de analist bij Radio 1.

Wat hielp, was dat STVV ook niet bijster goed voor de dag kwam: "Er was veel balverlies bij Club, maar het viel mee dat STVV zelf ook te zwak was om daarvan te profiteren. En zo werd het een zorgeloze avond."

Nu is het zaak om die goede flow waarin ze bij Club Brugge in zijn beland, ook vast te houden. Te beginnen met komende woensdag. Dan spelen ze een inhaalwedstrijd tegen Westerlo, dat iets zal willen rechtzetten na de nederlaag tegen Standard.