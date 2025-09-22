Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

Lucas Stassin heeft afgelopen weekend tegen Reims twee doelpunten gescoord, waarvan een prachtige krul. De degradatie naar de Ligue 2 heeft niets veranderd aan de kwaliteiten van de voormalige Anderlecht-speler.

Het is opvallend en tegelijkertijd ook ironisch. Terwijl Luis Vazquez opnieuw een belabberde prestatie leverde tegen Antwerp, scoorde Lucas Stassin bij AS Saint-Etienne twee doelpunten, waaronder een pareltje.

We hoeven niet terug te kijken op het vertrek van Stassin bij RSC Anderlecht, dat is verleden tijd. Maar terwijl het gebrek aan echte, diepe spitsen in Neerpede regelmatig wordt benadrukt, is het opvallend om te zien dat de enige rasechte doelpuntenmaker die daar sinds Romelu Lukaku is opgeleid, schittert in de Ligue 2.

Deze zomer hoopte Stassin lang op een transfer. Lens, Lille en zelfs promovendus Paris FC werden als bestemmingen genoemd gedurende de zomer. Maar al snel werd duidelijk dat Saint-Etienne hem niet wou laten gaan, en dat was hun goed recht.

In Ligue 2 maar toch Rode Duivel?

Nu lijkt de Belgische aanvaller vastbesloten om het maximale uit de situatie te halen. Ja, hij speelt in de Ligue 2, maar hij is een belangrijke basisspeler en draagt de nodige verantwoordelijkheid: als Saint-Etienne wil stijgen, moet Stassin een geweldig seizoen spelen en veel doelpunten maken - zoals dit weekend tegen Reims.

En aan zijn kant zal Stassin een geweldig seizoen moeten draaien om Rudi Garcia te overtuigen hem te selecteren voor de Rode Duivels, zeker nu hij in de Ligue 2 speelt. Want zijn kwaliteiten zijn dezelfde als die van 6 maanden geleden, toen hij uitblonk op een hoger niveau. En de concurrentie lijkt niet echt in goede doen. Noch Openda, noch Batshuayi hebben dit seizoen al gescoord, respectievelijk in 6 en 5 wedstrijden.

Romelu Lukaku is natuurlijk geblesseerd: in oktober en hoogstwaarschijnlijk ook in november zal er dus een plaats beschikbaar zijn in de selectie. Romeo Vermant zou binnenkort terug moeten komen en zou één van de concurrenten van Stassin kunnen zijn. De beperkte speeltijd voor Batshuayi tijdens de laatste internationale bijeenkomst bewijst dat er een kans is dat er binnenkort een nieuw gezicht opduikt bij de nationale ploeg.