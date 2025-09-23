Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige
Foto: © photonews

In de Challenger Pro League stonden op dinsdag al drie duels op het programma. Daarin was het Beerschot die misschien wel de beste zaak deed door te winnen bij Jong Genk. Ook Anderlecht deed een goede zaak.

Beveren en Kortrijk spelen woensdag nog en dus kon Beerschot een goede zaak doen door te gaan winnen van Jong Genk. De Limburgers pakten dit seizoen al zeven punten en zijn zo beter bezig dan vorig seizoen.

Jong Genk - Beerschot 0-2

Tegen De Mannekes liep het echter wel niet goed af. Vula maakte er na een dik kwartier al 0-1 van voor Beerschot, in de tweede helft deed Van Eenoo de boeken helemaal dicht voor Jong Genk.

In de stand komt Beerschot zo met 17 op 21 en een ongeslagen status tussen Beveren en Kortrijk terecht. De druk staat zo meteen op de ketel van die twee ploegen.

Olympic Charleroi - Anderlecht 0-2 

Francs Borains en Seraing scoorden niet en hielden het op een 0-0 gelijkspel. Alweer een slechte zaak voor beide ploegen met oog op de top-6 toch wel. De RSCA Futures scoorden wel en wonnen met 0-2 bij Olympic Charleroi.

De hekkensluiter heeft met 0 op 18 nu al een moeilijk seizoen. De zestienjarige Joshua-Williame Nga Kana was de held van de avond met twee doelpunten.

2e klasse

 Speeldag 7
Francs Borains Francs Borains 20:00 Seraing Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 RSCA Futures RSCA Futures
Jong Genk Jong Genk 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
RWDM Brussels RWDM Brussels 24/09 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 24/09 Lommel SK Lommel SK
Luik FC Luik FC 24/09 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 24/09 Eupen Eupen
KAA Gent KAA Gent 25/09 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 SmurF SmurF over Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink Bruno BDB Bruno BDB over Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant" 1872 1872 over Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk stefje stefje over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot Don Doumbia Don Doumbia over "We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling Real09 Real09 over "Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken Venom#13 Venom#13 over Jong Genk - K Beerschot VA: 0-2 Forza123 Forza123 over Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond Kantine
