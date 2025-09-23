Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

In de Challenger Pro League stonden op dinsdag al drie duels op het programma. Daarin was het Beerschot die misschien wel de beste zaak deed door te winnen bij Jong Genk. Ook Anderlecht deed een goede zaak.

Beveren en Kortrijk spelen woensdag nog en dus kon Beerschot een goede zaak doen door te gaan winnen van Jong Genk. De Limburgers pakten dit seizoen al zeven punten en zijn zo beter bezig dan vorig seizoen.

Jong Genk - Beerschot 0-2

Tegen De Mannekes liep het echter wel niet goed af. Vula maakte er na een dik kwartier al 0-1 van voor Beerschot, in de tweede helft deed Van Eenoo de boeken helemaal dicht voor Jong Genk.



In de stand komt Beerschot zo met 17 op 21 en een ongeslagen status tussen Beveren en Kortrijk terecht. De druk staat zo meteen op de ketel van die twee ploegen.

Olympic Charleroi - Anderlecht 0-2

Francs Borains en Seraing scoorden niet en hielden het op een 0-0 gelijkspel. Alweer een slechte zaak voor beide ploegen met oog op de top-6 toch wel. De RSCA Futures scoorden wel en wonnen met 0-2 bij Olympic Charleroi.

De hekkensluiter heeft met 0 op 18 nu al een moeilijk seizoen. De zestienjarige Joshua-Williame Nga Kana was de held van de avond met twee doelpunten.